Les 5 extensions Google à installer dans Chrome qui sont plus utiles que vous ne le pensez

Google a développé plusieurs extensions pour son navigateur qui sont incroyablement pratiques.

Google Chrome a opté pour des extensions il y a des années et a même lancé la sienne

Les extensions nous facilitent généralement la vie. On trouve des extensions pour pratiquement tout, que ce soit pour regarder des séries et des films Netflix avec des amis à distance ou pour télécharger des vidéos depuis Google Dhrome. L’offre est énorme, il y a des applications pour tout, et la meilleure chose est que ce n’est pas seulement pour notre bureau, mais c’est aussi quelque chose de disponible sur notre téléphone grâce aux extensions Chrome sur le mobile.

Les 5 meilleures extensions pour Google Chrome

C’est Google lui-même à travers son blog qui a expliqué quelles pourraient être les extensions les plus utiles actuellement parmi celles qu’ils ont eux-mêmes conçues. Ce sont les suivants :

Ces extensions visent la productivité, mais le catalogue d’extensions est vaste et a beaucoup plus de fonctionnalités que celles-ci. Cependant, si nous sommes habitués à travailler sur ordinateur, ceux-ci nous apporteront un plus de simplicité.

Modifier des fichiers Office dans Drive

Comme le dit l’adage « chaque enseignant a son livret ». Cela implique que chacun utilise ses propres applications pour ses tâches de productivité. Certains optent pour Office, d’autres pour Open Office et il y a ceux qui travaillent habituellement dans le cloud avec Google Docs. Avec ce convertisseur simple, l’extension se chargera de modifier les fichiers afin qu’ils puissent être ouverts dans Google Drive sans aucun problème.

Traducteur de Google

Traduisez complètement les pages Web en un seul clic. Plus d’une fois, nous entrons dans une page Web et nous ne réalisons même pas qu’elle n’est pas à l’origine dans notre langue. Cela est dû en grande partie à l’excellent raffinement que Google Translate a subi, qui fonctionne de mieux en mieux chaque jour.

Cette extension est très simple, en un seul clic elle traduit toute la page, du début à la fin. Il n’entraîne plus de difficultés, en fait sa mission est de tout faciliter.

Picture-in-Picture : nos vidéos en arrière-plan

Peut-être l’extension la plus utile de toutes. Cela nous permet de regarder les vidéos que nous voulons en arrière-plan. Ainsi, nous n’avons qu’à toucher l’icône « Picture-in-Picture » et nous pourrons déplacer la fenêtre de notre vidéo vers n’importe quelle autre partie de l’écran. Cela nous permettra de pouvoir regarder des vidéos pendant que nous travaillons. Cela peut aussi être très utile pour retranscrire des vidéos, par exemple.

De nombreux utilisateurs se demandent pourquoi ce n’est pas encore dans la version native de Chrome.

Enregistrer sur Google Drive

La vérité est que celui-ci en particulier ne comporte pas de grandes difficultés. Nous n’aurons qu’à cliquer sur les fichiers qui nous intéressent pour les enregistrer automatiquement dans Google Drive. Ce qui va nous permettre de nous simplifier la vie de manière remarquable d’une manière très simple.

Mindful Break : le temps de se détendre

Tout n’est pas productivité, il faut aussi laisser un petit espace au besoin humain de se reposer un moment et de libérer son esprit de tous ses soucis. Cette extension garantira que lorsque nous sommes stressés, nous faisons des exercices de respiration. La « Mindfulness » est très à la mode partout dans le monde et cette petite extension se charge de nous rappeler à quel point elle est utile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :