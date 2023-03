iPadOS 16.4 apporte 21 nouveaux emojis, des notifications d’applications Web, des modifications de mise à jour bêta, etc.

Apple vient d’annoncer la mise à jour iPadOS 16.4 ! Oui, la version publique d’iPadOS 16.4 est sortie et s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications. La mise à jour est mise en ligne pour tous les utilisateurs d’iPad fonctionnant sur iPadOS 16. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour.

Apple pousse le nouveau logiciel sur les iPad compatibles avec le numéro de build 20E246. La mise à jour pèse environ 4,85 Go sur iPad Air (M1). Apple l’annonce avec la sortie publique d’iOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 et macOS 13.3.

La dernière mise à jour incrémentielle d’iPadOS est accompagnée d’une longue liste de changements, le principal changement étant l’introduction de 21 nouveaux emojis. La liste des nouveaux emojis comprend un emoji à tête tremblante, un cœur rose, un cœur bleu, un cœur gris, un âne, un orignal, une oie, une aile, une méduse, une jacinthe, une cosse de pois, du gingembre, un éventail pliant, un cure-cheveux, une flûte, des maracas, khanda, sans fil et un certain nombre d’options pour les mains gauche et droite.

La liste des autres changements inclut le survol Apple Pencil ajoute la prise en charge de l’inclinaison et de l’azimut pour iPad Pro 11 pouces (4e génération) et 12,9 pouces (6e génération), l’ajout de notifications d’applications Web à l’écran d’accueil, l’album en double dans Photos étend la prise en charge à iCloud partagé Bibliothèque de photos, prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo et paramètre d’accessibilité pour atténuer automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière sont détectés.

Le prochain grand changement vient avec iPadOS 16.4 est la façon d’installer les mises à jour bêta sur iPad. Apple vous permet désormais de choisir si vous souhaitez mettre à jour la version bêta publique ou la version bêta du développeur directement dans les mises à jour logicielles et la modification est également disponible pour les utilisateurs d’iPad dans iPadOS 16.4.

Avec ce changement, Apple empêchera les utilisateurs d’installer des profils bêta de développeur gratuits. Oui, il n’est pas nécessaire d’installer un profil, si vous êtes connecté avec votre compte développeur, vous verrez la nouvelle option.

Outre ces nouveaux ajouts, la mise à jour résout quelques problèmes, voici la liste complète des changements à venir avec le nouvel iPadOS 16.4.

21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier emoji

Le survol Apple Pencil ajoute la prise en charge de l’inclinaison et de l’azimut afin que vous puissiez prévisualiser votre marque sous n’importe quel angle avant de la faire dans Notes et les applications prises en charge sur iPad Pro 11 pouces (4e génération) et iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil

L’album des doublons dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Résout un problème de réactivité de l’Apple Pencil qui peut survenir lors du dessin ou de l’écriture dans l’application Notes

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pourraient ne plus répondre lorsqu’ils sont couplés à Apple Home

Si votre Apple iPad est éligible pour iPadOS 16.4, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et rechercher les nouvelles mises à jour, puis installer iPadOS 16.4 sur votre iPad.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.