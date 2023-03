Un cadre de Google envoie un petit message à Apple : "le problème vient des utilisateurs d’iPhone"

Hiroshi Lockheimer, l’un des principaux dirigeants de Google, estime que le problème avec la messagerie est avec Apple, pas Google lui-même.

L’iPhone 14 Pro, associé au Google Pixel 7 Pro, les deux grandes références pour iOS et Android aujourd’hui

Google a passé des années à expérimenter la messagerie instantanée, avec des dizaines d’applications et de services différents apparaissant et disparaissant à mesure que les plans de l’entreprise ont changé. Cependant, de Google, ils sont convaincus d’avoir trouvé la clé et ils pensent que, curieusement, c’est maintenant Apple qui a un problème avec la messagerie.

L’un des cadres de Google en charge d’Android et de plusieurs de ses services associés, Hiroshi Lockheimer, a reconnu dans une interview accordée à 9to5Google qu’Android n’a plus de problème dans le domaine de la messagerie instantanée. Il explique que grâce à la technologie RCS, les utilisateurs du système d’exploitation de Google ont à portée de main l’un des services de messagerie les plus avancés, sécurisés et utiles qui existent actuellement, et assure qu’il « se sent mal » pour les utilisateurs d’iPhone qui ne peuvent pas en profiter. toutes les améliorations apportées par la messagerie via RCS.

Google n’envie pas iMessage, ce sont les utilisateurs d’iPhone qui devraient envier RCS

Bien que près de quinze ans se soient écoulés depuis l’annonce du RCS, ce n’est que ces dernières années que la technologie a été promue par Google dans le but d’en finir une fois pour toutes avec le protocole SMs obsolète.

A ce jour, tous les smartphones Android ont accès à la messagerie RCS via l’application de messagerie Google. Par défaut, ce protocole ouvert offre l’accès à certaines fonctions qui étaient jusqu’à récemment exclusives aux applications de messagerie appartenant à des entreprises privées telles que WhatsApp ou Telegram, y compris le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole Signal, les groupes jusqu’à 100 personnes, le transfert de fichiers de haute qualité et bien plus encore.

Bien que tout le monde ne puisse pas profiter de ces avantages. Les utilisateurs d’iPhone n’ont toujours pas accès au protocole RCS en raison du refus d’Apple d’implémenter cette technologie dans iMessage, son service de messagerie instantanée. Ces derniers mois, Google a mené plusieurs campagnes visant à faire prendre conscience aux utilisateurs d’iPhone qu’Apple limite leur expérience de messagerie, en continuant à utiliser le protocole SMs comme base de sa plateforme de messagerie, au lieu d’une technologie beaucoup plus moderne comme le RCS. est.

Cependant, ceux de Cupertino ont ignoré ces demandes, et pas même les communications officielles ou les pages Web avec lesquelles Google a tenté d’attirer l’attention de Tim Cook et des siens. Et il ne semble pas que cela va changer de sitôt.

Pour cette raison, Lockheimer dit qu’il « se sent mal » pour les utilisateurs d’iPhone, qui « vont connaître des fonctionnalités dégradées » et reconnaît que « ce serait formidable si Apple leur apportait » la technologie RCS, avec toutes les améliorations de sécurité et les fonctionnalités qu’elle offre. De plus, il admet que « c’est un peu étrange » que les utilisateurs d’Android doivent désormais faire face à une expérience de sécurité dégradée lorsqu’ils interagissent avec les utilisateurs d’iPhone.

