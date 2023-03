Ces rendus de la voiture électrique de Xiaomi sont basés sur les dernières fuites et nous les aimons

La voiture électrique de Xiaomi ne cesse de nous donner de bonnes nouvelles. Après un début d’année riche en nouveautés, en fuites et même en tests où nous avons pu l’apercevoir à plusieurs reprises, tout semble indiquer que le premier véhicule Xiaomi est sur le point d’arriver.

À tel point qu’il y a quelques jours, le président même du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a déclaré lors de « l’appel aux résultats » que la voiture électrique de l’entreprise pourrait bien commencer à être produite en série au cours du premier semestre de l’année prochaine. Pendant ce temps, un blogueur a voulu donner sa propre vision de la voiture.

Cela pourrait être la voiture électrique Xiaomi

Cela fait quelques mois que nous avons vu les premiers rendus du Xiaomi MS11, le nom possible de la voiture électrique de l’entreprise. À l’époque, nous avions des fuites et même des rendus officiels qui, selon Xiaomi, étaient réels.

Maintenant, et avec quelques informations supplémentaires, le même blogueur chinois qui nous a montré les premières images non officielles de la voiture électrique de Xiaomi, est revenu pour nous apporter encore plus de rendus, si possible, sous différents angles et avec plus d’informations sur lesquelles travailler.

On y voit une berline très dans le style de Tesla, avec des lignes sportives marquées et des phares qui rappellent beaucoup ceux de McLaren, et qui ont fait polémique il y a à peine deux mois. Une couleur argent métallisé a été choisie sur fond noir, bien que Xiaomi n’ait rien confirmé sur son design pour le moment.

Nous voyons également l’arrière du véhicule, où certains rendus Xiaomi du début de la phase de conception ont été pris comme référence. Sur l’image, vous pouvez voir une ligne lumineuse continue qui se croise d’un côté à l’autre, un design que de nombreuses marques imitent dans leurs versions les plus chères, telles que Volkswagen et Mercedes.

Il convient de rappeler que ces images ne font pas partie du design final de la voiture électrique Xiaomi, mais de certains rendus créés par un blogueur. Dans tous les cas, ils sont basés sur les dernières fuites et images réelles de la «mule» vue en Chine et en Mongolie. Il faudra attendre encore quelques mois pour voir la voiture électrique complète de Xiaomi.

