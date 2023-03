Apple inclura certaines fonctionnalités souhaitées depuis longtemps dans iOS 17

Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg, a partagé des nouvelles passionnantes sur la mise à jour iOS 17 d’Apple. Il semble qu’Apple ait changé son approche du processus de développement. Résultant en une mise à jour plus importante que prévu. Apple a lancé les premières versions bêta d’iOS 16.4 et d’iPadOS 16.4 en février. De plus, iOS 17 devrait sortir en juin 2023. Et les gens attendent avec impatience les fonctionnalités intéressantes qu’il promet d’apporter.

Des rapports récents suggèrent qu’Apple a modifié sa stratégie pour le développement d’iOS 17. La société prévoyait de se concentrer sur la résolution des problèmes. Cependant, ces nouveaux rapports impliquent qu’Apple a changé son approche. Conduisant à l’ajout de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans la prochaine version.

Gurman avait précédemment déclaré que la mise à jour iOS 17 pourrait ne pas être aussi importante que les mises à jour précédentes de l’iPhone. En effet, Apple se concentrait principalement sur ses appareils de réalité mixte. Comme à l’accoutumée, Apple proposera probablement un aperçu de la mise à jour lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC 2023) en juin, avant la sortie officielle à l’automne.

La mise à jour iOS 17 comportera des fonctionnalités très demandées par les utilisateurs d’Apple

Dans sa newsletter « Power On », Gurman a expliqué qu’un changement dans le processus de développement a conduit à l’ajout de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il a déclaré qu’Apple avait initialement l’intention de faire d’iOS 17 une « version modifiée ». Se concentrer sur la correction des bugs et les performances plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctions. Cette approche est similaire à ce que l’entreprise a fait avec Mac OS X Snow Leopard en 2009. L’objectif était d’éviter les problèmes qui affectaient iOS 16. C’est une mise à jour qui a souffert de délais manqués et d’un lancement bogué.

Cependant, la stratégie a changé plus tard dans le processus de développement. En conséquence, iOS 17 inclura plusieurs fonctionnalités « agréables à avoir ». Même s’il n’offre pas d’amélioration significative comme le nouvel écran de verrouillage de l’année dernière. La version, nommée « Dawn », vise à valider plusieurs des fonctions demandées par les utilisateurs.

Avec ce changement de stratégie, iOS 17 devrait apporter un mélange d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Certains ajouts potentiels incluent une expérience CarPlay mise à jour, des modifications de Siri, la prise en charge des stores d’applications alternatifs et à chargement latéral, la compatibilité avec les casques de réalité mixte, etc.

Dans l’ensemble, la mise à jour iOS 17 d’Apple promet d’être plus substantielle qu’on ne le pensait initialement. Grâce à un changement dans la stratégie de développement de la marque. Alors que l’accent était initialement mis sur les corrections de bugs. Apple s’est tourné vers l’ajout d’une variété de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Certains ajouts possibles à iOS 17 incluent une expérience CarPlay améliorée, des modifications de Siri, la prise en charge d’autres stores d’applications et la compatibilité avec les casques de réalité mixte. Alors que nous attendons la sortie officielle d’iOS 17 en juin 2023, les fans d’Apple peuvent s’attendre à une mise à jour plus riche en fonctionnalités qui vise à répondre aux améliorations les plus demandées.

Fonctionnalités iOS 17

En fonction des tendances et des demandes des utilisateurs, voici quelques fonctionnalités possibles que les utilisateurs espèrent voir dans iOS 17 :

Siri amélioré : les utilisateurs espèrent voir Siri devenir plus conversationnel, avec la capacité de comprendre et de répondre à des requêtes et des tâches complexes, tout comme ChatGPT. Identification faciale améliorée : les utilisateurs espèrent voir des performances d’identification faciale plus rapides et plus précises. Confidentialité améliorée : les utilisateurs espèrent voir plus de contrôle sur les autorisations des applications et le partage de données, ainsi que de meilleures protections de la vie privée. Widgets améliorés : les utilisateurs espèrent voir plus d’options et de fonctionnalités de personnalisation pour les widgets, telles que des widgets redimensionnables et plus d’informations affichées. Multitâche amélioré : les utilisateurs espèrent voir plus de fonctionnalités et de capacités pour le multitâche. Meilleures notifications : les utilisateurs espèrent voir plus d’options de contrôle et de personnalisation pour les notifications. Appareil photo amélioré : les utilisateurs espèrent voir de meilleures performances de l’appareil photo. Comme de meilleures photos en basse lumière et des fonctionnalités plus avancées pour l’enregistrement vidéo. Améliorations AR : les utilisateurs espèrent voir des fonctionnalités AR plus avancées, telles qu’un meilleur suivi des objets et un rendu plus réaliste.

