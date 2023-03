WhatsApp ajoute des « chats audio » dans sa nouvelle mise à jour pour votre mobile Xiaomi

Chaque semaine, WhatsApp nous surprend avec une nouvelle fonction pour notre mobile Xiaomi. Il y a quelques jours à peine, j’ai ajouté de petites vidéos comme s’il s’agissait de notes vocales, et maintenant le changement concerne ces notes vocales, qui auront une nouvelle méthode sur votre mobile Xiaomi.

Pour rester l’une des applications de messagerie instantanée les plus téléchargées au monde, WhatsApp ne cesse de vouloir inclure de nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité, et nous recevons depuis plusieurs mois des mises à jour pleines de nouveautés à bricoler.

Les chats audio arrivent sur WhatsApp

Les dernières nouvelles viennent de la main de WABetaInfoet c’est que dans la dernière version bêta de l’application Android, une nouvelle fonction appelée ‘chat audio’ a été révélée, qui permettrait de petits appels entre les participants d’un groupe, comme s’il s’agissait d’un appel vidéo, uniquement sans vidéo .

On sait peu de choses sur cette nouvelle fonctionnalité, au-delà des captures d’écran, dans lesquelles nous pouvons voir où ce nouveau ‘chat audio’ est inclus et à quoi ressemble l’interface pendant que nous utilisons cette fonctionnalité, qui sera située en haut de notre mobile Xiaomi. .

Nous ne savons pas si son fonctionnement ressemblera à des notes vocales, en appuyant pour parler comme un wlakie-talkie; ou si, au contraire, il est conçu comme un appel audio lui-même, auquel cas on parlerait d’une fonction «repensée» plus facile d’accès pour l’utilisateur.

Pour le moment, cette fonction a été trouvée dans une version bêta, et bien qu’il soit probable qu’elle finira par atteindre notre mobile Xiaomi (et tous les androïdes), il est possible qu’à la fin ils choisissent de ne pas l’inclure dans la finale version ou enregistrez-le pour une version ultérieure.

Dans tous les cas, la vérité est qu’il n’y a pas une semaine où nous n’avons pas de mise à jour WhatsApp, que ce soit dans sa version bêta ou via le Play Store. Faire face à l’incroyable Telegram ne peut être réalisé qu’en ajoutant ces types de fonctions et de fonctionnalités, et WhatsApp est sur la bonne voie pour l’instant.

Source et image | WABetaInfo

Dans le monde Xiaomi | Quel mobile Xiaomi acheter en ce 2023 : meilleur rapport qualité-prix, modèles moins chers, avec plus d’autonomie…

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :