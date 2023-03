Xiaomi vient de lancer un nouveau réfrigérateur congélateur avec portes vitrées

Xiaomi a présenté en Chine un nouveau réfrigérateur de grande capacité et conçu pour prévenir l’apparition de bactéries et d’odeurs.

C’est le nouveau réfrigérateur Xiaomi.

Xiaomi n’arrête pas de lancer des produits sous l’égide de MIJIA. À d’autres occasions, nous avons parlé de ventilateurs sur pied pouvant être contrôlés à partir d’une application, mais il n’y a pas si longtemps, nous parlions d’une corde à sauter intelligente avec deux modes de fonctionnement pouvant être contrôlés de la même manière. Il ne fait aucun doute que les Chinois ont un créneau important avec ces produits.

Comme collecté dans Gizmochina, l’une des dernières innovations présentées par le fabricant est le réfrigérateur MIJIA 540L Ice Crystal, un réfrigérateur à deux portes et une capacité de stockage de 540 litres. Les deux portes de l’appareil sont en verre, bien qu’elles ne soient pas transparentes.

Voici le réfrigérateur à cristaux de glace MIJIA 540L

Le réfrigérateur MIJIA 540L Ice Crystal dispose d’un système d’alimentation en air à 360 degrés qui sert à empêcher l’accumulation de givre (et à dégivrer manuellement également). Le réfrigérateur est conçu pour assurer la conservation des aliments dans un environnement refroidi par air et à l’abri du gel.

Le réfrigérateur est également équipé de quatre capteurs et dispose de quatre modes de refroidissement. Ces modes permettent à l’utilisateur de personnaliser le processus en fonction du type d’aliment et d’autres considérations. Ce sont:

Refroidissement rapide.

Congélation rapide.

Intelligent.

Des vacances.

La capacité du réfrigérateur MIJIA 540L Ice Crystal est divisée en deux compartiments de congélation de 189 litres et un compartiment de réfrigération de 351 litres. Il existe également 20 compartiments plus petits qui vous permettent de stocker différents types d’aliments et d’ingrédients en évitant la génération d’odeurs.

Le réfrigérateur utilise la technologie antibactérienne aux ions d’argent, qui réussit à 99,99 % à éliminer ces micro-organismes. Cela crée un environnement hygiénique et sain pour le stockage des aliments à tout moment. De plus, le réfrigérateur dispose d’un écran tactile de 8 pouces et d’un support pour l’assistant vocal Xiaoai. Le logiciel du réfrigérateur sera mis à jour via OTA, tel que collecté.

Quant à sa disponibilité et son prix de départ, pour l’instant le réfrigérateur n’est disponible qu’en Chine pour environ 435 $ à changer. Pour l’instant, aucune donnée n’a été donnée quant à savoir si nous le verrons sur d’autres marchés.

