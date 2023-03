Une partie du code source de Twitter a été divulguée, ce qui soulève des problèmes de sécurité

Des parties du code source de Twitter ont été publiées sur le site de partage de code Github, et y sont apparemment disponibles depuis plusieurs mois avant que la société ne remarque…

Il a maintenant été supprimé et Twitter a demandé à un tribunal d’ordonner à Github de révéler qui l’a téléchargé, ainsi que les détails de toute personne qui en a téléchargé une copie.

Le New York Times a appris la fuite grâce à ce dépôt légal.

Twitter a également demandé au tribunal de district américain du district nord de Californie d’ordonner à GitHub d’identifier la personne qui a partagé le code et toute autre personne qui l’a téléchargé, selon le dossier.

Twitter a décidé vendredi de faire supprimer le code divulgué en envoyant un avis de violation du droit d’auteur à GitHub, une plateforme de collaboration en ligne pour les développeurs de logiciels où le code a été publié, selon le dossier. GitHub s’est conformé et a supprimé le code ce jour-là. On ne savait pas depuis combien de temps le code divulgué était en ligne, mais il semblait être public depuis au moins plusieurs mois.

Parties du code source de Twitter […] ont été divulgués en ligne, selon un dossier juridique, une exposition rare et majeure de la propriété intellectuelle alors que l’entreprise s’efforce de réduire les problèmes techniques et d’inverser sa fortune commerciale sous Elon Musk.

Twitter a émis un avis de retrait de droits d’auteur à Github, et le site de collaboration de code a partagé cet avis.

Veuillez fournir une description détaillée de l’œuvre originale protégée par le droit d’auteur qui aurait été enfreinte. Si possible, incluez une URL vers l’endroit où il est affiché en ligne.

Code source propriétaire pour la plate-forme et les outils internes de Twitter.

Quels fichiers doivent être supprimés ? Veuillez fournir les URL de chaque fichier ou, s’il s’agit de l’ensemble du référentiel, l’URL du référentiel.

https://github.com/FreeSpeechEnthusiast/PublicSpace

Veuillez conserver et fournir des copies de tout historique de téléchargement / téléchargement / accès associé (et de toute information de contact, adresse IP ou autre information de session liée à celui-ci), et de tous les journaux associés liés à ce référentiel ou à ses forks, avant de supprimer tous les contrefaçons contenu de Github.