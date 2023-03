Le chef de l’exploitation d’AAPL vend des actions de 30 millions de dollars, susceptibles de payer des impôts

Le chef de l’exploitation d’AAPL, Jeff Williams, a vendu plus de 187 000 actions, d’une valeur inférieure à 30 millions de dollars. C’est la première vente par un dirigeant d’entreprise en plus de quatre mois.

Alors que les sourcils se lèvent dans certains milieux, les commentateurs de Twitter suggérant que cela indique de mauvaises nouvelles à venir, le timing suggère une explication banale…

Société de logiciels de trading TrendSpider tweeté détails de la vente.

Apple voit sa première vente d’initié en plus de 4 mois avec le directeur de l’exploitation qui a vendu 30 millions de dollars en actions cette semaine.

Certaines des réponses au tweet étaient prévisibles.

«Ils ont récemment arrêté leur frénésie d’embauche. Les consommateurs ne réagissent généralement pas très bien à des nouvelles comme celle-là. Je regarde ça de près. « Oh oh, on dirait que le grand patron renonce à Apple. » « La même semaine, Tim se rend en Chine pour la première fois depuis le précovid. Quelque chose se passe avec la Chine imo. « Je me souviens d’avoir lu que Steve Jobs s’était débarrassé de son droit avant le dumping d’Apple. » « Je suis un grand fan de $AAPL, mais dans ce contexte, à seulement 10 % du record absolu, j’ai l’air riche et peut-être que le COO est d’accord. »

L’explication est probablement aussi peu excitante que possible, cependant. C’est la saison des impôts, et il est courant pour Williams et d’autres dirigeants de vendre des actions afin de payer leurs factures d’impôts.

De plus, il convient de noter que les cadres supérieurs, qui ont une connaissance approfondie des performances de l’entreprise, sont tenus de planifier les transactions boursières à l’avance, afin de réduire le risque qu’ils profitent de leurs connaissances pour acheter ou vendre au moment opportun. Toutes ces transactions doivent être divulguées à la Securities & Exchange Commission.

Williams a été présenté comme un favori pour remplacer le PDG Tim Cook lorsqu’il démissionnera finalement. Cook a déclaré en 2021 que ce serait probablement dans les 10 ans.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :