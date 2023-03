Très peu de gens le savent, mais cette astuce de Google Assistant peut vous éviter plus d’un désagrément

Si vous avez un smartphone Android ou un appareil compatible avec Google Assistant, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour vous souvenir de tout.

L’assistant Google sur un smartphone Android

L’essor des outils basés sur de grands modèles de langage, tels que ChatGPT, a révélé les grandes limites que présentent encore les « anciens » assistants virtuels basés sur l’IA. Mais même si Siri est trop maladroit pour rivaliser avec les modèles d’IA les plus avancés, ces types d’assistants peuvent toujours s’avérer utiles dans certaines situations. En fait, de nombreux utilisateurs de ce type d’outils ne profitent toujours pas pleinement de ce qu’ils peuvent offrir.

L’une des fonctions les plus utiles de l’assistant Google est, à son tour, l’une des plus méconnues. Et c’est que très peu de gens savent que l’assistant intégré à leurs appareils Android ou haut-parleurs intelligents est capable de se souvenir de pratiquement n’importe quoi pour vous.

Laissez l’Assistant Google être votre deuxième souvenir

La fonction « Open Memory » ou « Open Memory » de l’assistant Google permet à l’assistant de se souvenir de tout, de l’endroit où vous avez stocké un objet, à une recette de cuisine, votre film ou votre chanson préférée, la clé de votre cadenas de vélo ou le l’endroit où vous avez garé la voiture. Tout ce qui est important, mais susceptible d’être oublié.

Pour demander à l’assistant de se souvenir de quelque chose, il vous suffit de lui demander à l’aide d’une commande vocale similaire à celle-ci :

"Hey Google, recuerda que [lo que debe recordar]"

Par exemple, si vous souhaitez que l’Assistant Google se souvienne de l’endroit où vous placez vos clés de voiture, vous pouvez dire « Ok Google, souviens-toi que mes clés de voiture sont sur la table du salon ».

L’assistant enregistrera toutes ces choses que vous demandez dans sa mémoire, et vous pourrez consulter une liste avec tous les éléments enregistrés sur le site My Google Activity. De là, vous pouvez également supprimer des éléments, un par un ou tous à la fois.

Et quand vient le temps de demander à l’assistant de vous rappeler quelque chose, il vous suffit d’utiliser la commande vocale en dessous de ces lignes

"Hey Google, ¿dónde está/cuál es [elemento que tiene que recordar]?"

L’assistant recherchera dans sa mémoire et vous donnera une réponse avec les informations enregistrées. Vous pouvez également dire à haute voix la commande vocale « Hey Google, ouvre la mémoire » pour afficher la liste avec tous les éléments enregistrés.

