Le monde magique de Harry Potter arrive sur Xiaomi avec le Redmi Note 12 Turbo

Chez Xiaomi, le milieu de gamme s’est toujours démarqué non seulement pour équiper des fonctionnalités incroyables à des prix beaucoup moins chers, mais aussi pour oser innover dans les matériaux, le design et les fonctionnalités qui n’avaient jamais été vus auparavant sur Android.

Parmi ces innovations, on compte déjà plusieurs constructeurs qui ont souhaité donner une touche particulière à leurs mobiles en allant plus loin dans leur design. Dans le cas de Xiaomi, nous avons déjà vu en Chine comment le Xiaomi CIVI 2 vantait Hello Kitty à la fois sur l’appareil lui-même et sur la boîte, et maintenant c’est Harry Potter qui vient nous surprendre.

Le Redmi le plus puissant est aussi le plus magique

Malgré le fait qu’il n’a pas encore été officiellement présenté en Chine, et ce sera demain lorsqu’il sortira dans le pays asiatique, Xiaomi a voulu partager via Weibo (Twitter chinois) une édition limitée du nouveau Redmi Note 12 Turbo, qui sera le frère le plus puissant de la famille de milieu de gamme récemment introduite.

Cette édition spéciale d’Harry Potter ne manque pas de détails. La boîte de l’appareil, beaucoup plus grande que d’habitude, nous montre l’emblème de Poudlard, et à l’intérieur nous aurons la lettre tant attendue pour entrer dans l’école, une baguette, une plaque, divers stickers et l’appareil lui-même.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Comme nous l’avons déjà dit dans le cas de Hello Kitty, le mobile est également personnalisé, et le Redmi Note 12 Turbo de Harry Potter n’allait pas l’être moins. Bien que Xiaomi ne montre pas beaucoup de détails à ce sujet dans les images, nous voyons un mobile noir avec ‘Harry Potter’ inscrit en or juste à côté du module de caméra.

De plus, cette édition regorge de petits détails, comme la brochette pour la carte SIM, qui porte le logo de la plate-forme 9 et 3/4. Les images promotionnelles montrent également les foulards des quatre maisons de Poudlard, bien qu’ils ne soient probablement pas inclus.

Nous espérons que ce Redmi Note 12 Turbo est le haut de gamme de la famille Redmi Note 12. Malgré le fait que le mobile lui-même et cette édition de Harry Potter n’ont pas l’intention de venir en France à court terme, nous serons attentif au cas où Xiaomi déciderait d’apporter ces merveilles avec un portoloin ou à travers des poudres de cheminette.

