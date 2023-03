Deux autres Samsung Galaxy de milieu de gamme reçoivent la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.1

La mise à jour de One UI 5.1 avec Android 13 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A14 5G en Inde et au Sri Lanka et sur le Samsung Galaxy M13 5G en Inde avec les versions de firmware A146BXXU1BWC3 et M136BXXU2CWB3.

Le Samsung Galaxy A14 5G dans ses quatre teintes disponibles

Samsung a promis de mettre à jour, dès que possible, tous les téléphones mobiles de son catalogue, haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, avec la dernière version de sa couche de personnalisation Android basée sur Android 13, One UI 5.1. et la vérité est qu’il tient sa promesse.

Une bonne preuve de l’engagement du géant coréen à cet égard est que, après avoir mis à jour le Galaxy A53 5G et le Galaxy M42 5G il y a quelques semaines, Samsung a maintenant commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.1 dans deux autres terminaux des familles Galaxy A et Galaxy M, les Samsung Galaxy A14 5G et Galaxy M13 5G.

One UI 5.1 et Android 13 arrivent sur les Samsung Galaxy A14 5G et Samsung Galaxy M13 5G

Comme nous l’a confirmé SamMobile, Samsung a commencé à publier la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.1 sur le Samsung Galaxy A14 5G d’Inde et du Sri Lanka avec la version du firmware A146BXXU1BWC3 et sur le Samsung Galaxy M13 5G d’Inde avec le nombre de construire M136BXXU2CWB3. Cette nouvelle version de One UI devrait atteindre des modèles dans le reste du monde dans les semaines à venir.

Dans le cas du Samsung Galaxy M13 5G, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un total de 54 vulnérabilités de sécurité, tandis que la mise à jour qui a atteint le Galaxy A14 5G inclut déjà le correctif de sécurité de mars 2023, qui est responsable de la résolution de cinq douzaines de problèmes de sécurité et de confidentialité, y compris un problème lié au pilote de décontamination qui permettait à un pirate de créer une porte dérobée vers la mémoire de l’appareil et un bug dans la fonction AutoPowerOnOffConfirmDialog grâce auquel les pirates pouvaient éteindre à distance un appareil Galaxy.

Dans les deux cas, les deux terminaux reçoivent les principales nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, la possibilité de choisir un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran, un album de famille partagé au sein de la Galerie et une nouvelle batterie widget qui vous permet de surveiller les niveaux de batterie de votre téléphone et des accessoires connectés.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy A14 5G ou votre Galaxy M13 5G en entrant dans la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

