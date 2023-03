Vous ne connaîtrez pas cette appli Google et maintenant peu importe : ils vont la démonter très bientôt

Oui les amis, Google avait développé avec Levi’s des vêtements intelligents dans le cadre de leur « Projet Jacquard », mais très bientôt ces vestes et chemises seront laissées sans application et abandonnées pour toujours.

Une image promotionnelle de la Levi’s Commuter Trucker Jacket, l’un des produits du « Project Jacquard » de Google.

Cela ne vous surprendra pas. Nous le savons. Google ferme un autre service ? Ce n’est rien d’étrange. Sin embargo, mucha atención aquí porque 10 años después de la gran traición con Google Reader y tan sólo unos días después del anuncio de cierre de la herramienta de limpieza de Google Chrome, parece que el gigante de Mountain View va a abandonar ‘Project Jacquard’ pour toujours.

Et maintenant vous allez vous dire que diable c’est quoi ce ‘Projet Jacquard’ parce que personne n’a gardé son nom, mais en même temps si on vous dit qu’effectivement Google a développé une technologie pour rendre nos vêtements intelligents à un moment donné dans les derniers exercices , car vous vous souviendrez sûrement de quoi nous parlons.

Ce fut l’un des projets les plus populaires et les plus attrayants de Google ATAP, le laboratoire d’idées folles de Mountain View, qui, avec Levi’s, nous a présenté les vestes Commuter Trucker Jacket aux fonctions intelligentes, désormais abandonnées à leur sort dans un autre service que Google va partir à mi-chemin, aussi prometteur que cela puisse nous sembler.

Les confrères de 9to5Google nous en ont parlé en signalant qu’effectivement cette technologie Jacquard qui permettait d’embarquer des capteurs tactiles, des retours ou de la connectivité sur nos vêtements a déjà été abandonnée par tous les services de Google, ce qui a stoppé le projet initié par Google ATAP.

Cela indique que l’application Jacquard ne sera plus disponible sur les plateformes mobiles, et par extension que les vêtements Levi’s et les sacs à dos intelligents Yves Saint Laurent ou Samsonite que ce projet avait conçus seront laissés sans application de contrôle pour les configurer ou les utiliser.

Il convient de rappeler que ces vêtements et accessoires permettaient, grâce à des commandes gestuelles, de jouer ou de mettre en pause de la musique, de changer de chanson ou de faire taire les notifications mobiles sans avoir besoin de le toucher, simplement en caressant la manche ou en faisant des tapotements simples ou doubles sur le tissu, pour donner des exemples. .

De la part de Google, la vérité est qu’il n’y a toujours pas d’annonce officielle, mais si nous regardons les détails, nous découvrirons que la fin du « Projet Jacquard » est très proche. Pour commencer, dans la description du Play Store, dans la section « Nouveautés » de l’application, nous verrons une référence pour informer les clients des changements « dans le futur support produit ».

Non seulement cela, et c’est que des messages ont déjà été ajoutés dans l’application qui anticipent les erreurs de connexion au serveur ou l’application elle-même se bloque :

L’application Jacquard ne peut pas démarrer car votre connexion Internet est peut-être interrompue ou l’application Jacquard n’est plus disponible ou prise en charge.

Ce type de vérification de serveur qui a été ajouté à Jacquard est souvent utilisé dans la programmation comme un « AppShutdown » anticipant la fin de la vie utile d’un service, car à chaque démarrage, il vérifiera si les serveurs distants sont prêts ou ont déjà été éteints.

Avec tout cela, il semble clair que très bientôt nous aurons un autre projet Google dans le cimetière, et nous parlons encore une fois d’une technologie prometteuse avec un avenir qui même à Mountain View n’a pas été beaucoup exploré, mais qui avait suscité l’attention de géants comme Levi’s, Samsonite, Yves Saint Laurent ou Adidas. C’était peut-être une bonne preuve d’un potentiel qui ne sera jamais pleinement exploité.

