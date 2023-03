Ces 5 produits font fureur, on les recommande les yeux fermés

Nous vous proposons une sélection de 5 des meilleurs produits que nous avons essayés ces derniers temps.

Nous revenons, une semaine de plus, avec une intéressante liste de recommandations. Des produits de toutes sortes qui ont convaincu Dídac Dalmases, rien de plus et rien de moins que le Content Manager d’Netcost-security.fr. Presque rien. Comme nous tous, au cours des dernières années, il a essayé de nombreux appareils différents, a l’œil vif et sait ce qui en vaut vraiment la peine.

Dans leur sélection on retrouve de tout, du casque au clavier, en via une curieuse tasse futuriste qui gardera toujours au chaud votre boisson préférée. Vous pouvez acheter tous les produits sur Amazon, avec une livraison sûre, rapide et totalement gratuite si vous êtes un utilisateur Prime. Ils sont un coup sûr, lequel d’entre eux préférez-vous?

support pour ordinateur portable

Améliorer votre espace de travail est très simple avec un support comme celui-ci. Si vous faites partie de ceux qui travaillent avec un ordinateur portable et un moniteur, vous aurez la possibilité de créer une configuration de deux écrans en un clin d’œil. De plus, il vous aidera à améliorer votre posture en maintenant les deux écrans à une bonne hauteur, il est entièrement réglable afin que vous puissiez trouver la position idéale.

Logitech K380

Le clavier sans fil de Logitech n’est pas seulement joli, il est aussi multi-appareils. Vous aurez la possibilité de le coupler avec un ordinateur portable Windows, un Mac et même avec votre smartphone. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous ne rencontrerez aucun problème de compatibilité.

Il est fin et très léger, avec un corps en plastique de qualité et de très belles touches. Emmenez-le d’un endroit à un autre, vous pouvez créer votre configuration n’importe où confortablement et rapidement. Vous aurez du mal à trouver un autre clavier comme celui-ci pour seulement 40 euros, je vous l’assure.

Xiaomi Smartband 7

La dernière édition du bracelet intelligent chinois se connectera facilement à votre mobile, quel qu’il soit. Il a un écran AMOLED couleur qui atteint 1,62 pouces et a l’air très bien. Cela a grandi par rapport aux versions précédentes, c’est un bonheur d’avoir une dalle comme celle-ci pour si peu.

Le Xiaomi Smart Band 7 a été conçu pour les amateurs d’exercice, il est livré avec 11 modes sportifs : vélo stationnaire, machine elliptique, tapis de course, rameur, yoga, saut à la corde, course à pied, vélo, natation, marche et entraînement libre. De plus, il intègre un capteur de fréquence cardiaque et un capteur capable de mesurer la pression artérielle.

Bourgeons Redmi 4

Les écouteurs sans fil Xiaomi font partie des achats du moment. Vous pouvez les emmener à un très bon prix, ils sont légers, confortables et vous permettront d’emporter votre musique partout. Ils sonnent vraiment bien, les meilleurs que vous trouverez pour moins de 100 euros.

Sa batterie est également conforme, car personne ne veut être coincé avec un podcast au milieu. Les Redmi Buds 4 sont capables d’offrir jusqu’à 6 heures de lecture sans interruption, environ 30 heures à l’aide de leur boîtier. Ils sont une option avec laquelle vous ne pouvez pas échouer.

Tasse intelligente Ember

Ce curieux appareil a une mission aussi simple qu’importante : garder votre café au chaud. Il n’y a rien de pire que de regarder cette tasse délicieuse et soigneusement préparée refroidir jusqu’à ne plus être l’ombre d’elle-même. Pour toutes ces tasses oubliées et froides, c’est la solution.

Il suffit de brancher sa base qui se chargera de maintenir le contenu de la tasse à température optimale le temps qu’il faudra. Ce n’est pas bon marché, nous le savons, mais c’est l’un de ces appareils dont on profite tous les jours.

