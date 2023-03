Ce qui m’a le plus manqué à propos de l’iPhone lorsque je suis passé à Android

J’ai beaucoup expérimenté depuis que j’utilise le Sony Ericsson Xperia Neo V, y compris de nombreux modèles Android et iPhone. Bien qu’Android présente de nombreux avantages, il me manque une fonctionnalité qui n’est même pas liée au logiciel. Ce sont les notifications LED, une petite lumière en haut du téléphone qui vous indique si vous avez des notifications en attente sans déverrouiller l’appareil. Il est similaire à la fonction « Always On Display », mais utilise moins de batterie. Cette fonctionnalité n’était pas seulement sur les iPhones, mais a progressivement disparu d’Android.

Si vous n’avez pas connu l’époque où les téléphones Android avec notifications LED étaient populaires, ou si vous ne vous en souvenez tout simplement pas, je le fais. Pendant cette période, il y avait beaucoup de personnalisation disponible. Dans la plupart des cas, en tout cas.

Comme de nombreuses fonctionnalités Android aujourd’hui, il dépendait quelque peu du fabricant. Parfois, nous pouvions trouver les options dans les paramètres. Alors que d’autres fois, nous devions les rechercher dans les applications elles-mêmes. Alternativement, nous avons dû télécharger une application tierce pour y accéder. Cependant, dans les versions les plus complètes, nous avions la liberté de personnaliser les notifications LED.

Je me souviens avoir pu sélectionner une couleur pour chaque application, dans certaines limites, bien sûr. Il y avait une gamme de couleurs disponibles, y compris des lumières blanches, orange, vertes, bleues et violettes. Certains téléphones prenaient en charge de nombreux types de lumières, ce qui signifiait que nous pouvions en configurer autant que nous le souhaitions. Choisir le vert pour WhatsApp était le plus évident, même si tous les téléphones ne pouvaient pas le faire.

Principale fonctionnalité iPhone que j’ai manquée lors du passage à Android

Le but principal de cette fonctionnalité lumineuse était de nous alerter des notifications sans avoir à toucher nos téléphones. Même si nos téléphones étaient hors de portée et complètement silencieux, la LED serait visible et nous saurions ce que nous avions reçu.

Au fil du temps, nous avons constaté des progrès dans divers aspects des téléphones mobiles, notamment les appareils photo, les écrans et les batteries. Cependant, négliger de petits détails comme les notifications LED n’est pas idéal. Ce n’est peut-être pas un élément crucial, mais c’est très utile, et nous devons continuer à lui faire de la place.

La LED de notification a disparu sans aucune explication. Probablement, il a été supprimé pour optimiser l’espace à l’avant des téléphones portables et donner plus d’importance à l’écran. Seuls la caméra et le haut-parleur restent. Avec le premier encastré dans la partie supérieure du panneau et le second parfois situé en dessous.

Malgré cela, je soupçonne que les économies de coûts ont également joué un rôle dans son élimination. Malheureusement, je n’ai pas de chiffres pour déterminer combien il en coûterait au fabricant d’ajouter une petite LED. Cependant, je comprends que toute économie possible, aussi minime soit-elle, est bien accueillie par les entreprises. D’ailleurs, je reconnais que nous n’avons pas non plus exigé son retour, même si nous sommes nombreux à le souhaiter en privé.

Notifications LED sur les smartphones

Aujourd’hui, la plupart des téléphones Android ont ignoré la fonction LED de notification et implémentent à la place des options similaires avec le flash de la caméra arrière ou s’appuient sur l’affichage permanent. Malheureusement, la plupart n’offrent même pas de remplacement.

Actuellement, seuls quelques fabricants continuent à le proposer, et pas dans toutes leurs gammes. Xiaomi est l’un des derniers exemples, et il a été l’un des rares fabricants à avoir continué à le proposer. Cependant, dans leurs téléphones les plus récents, il est absent.

Au lieu de cela, nous avons un successeur moderne à la LED de notification. Intégrer des LED au dos du téléphone qui acceptent des configurations similaires à celles proposées par la LED. L’un des premiers exemples en est l’OPPO Reno 7 Pro, qui a intégré une petite bande de LED autour de son module de caméra arrière.

Le Nothing Phone (1) a eu l’impact le plus significatif. Utilisation des LED comme élément de différenciation qui occupe tout l’arrière du téléphone. L’Unihertz Luna a déjà imité ce design, et il est considéré comme l’un des téléphones les plus rares vus au MWC 2023. Néanmoins, c’est une proposition unique et appréciée.

Un autre exemple est le Realme GT3, la version globale du chinois Realme GT Neo 5. Cet appareil comporte une petite fenêtre à l’arrière avec des lumières RVB. Ce qui est une autre proposition intéressante qui peut inciter d’autres constructeurs à moderniser la LED de notification.

Cependant, une chose a changé de la LED d’antan à ce que nous voyons maintenant. Si nous gagnons en design, nous perdons en confort. Si vous regardez bien, les trois exemples cités ci-dessus fixent les lumières à l’arrière. Par conséquent, si nous plaçons généralement nos téléphones face vers le haut sur une surface, cela ne sera pas très utile.

Autres éléments iPhone manquants sur les téléphones Android

Les iPhones ont certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur la plupart des appareils Android. Ceux-ci incluent iMessage, un service de messagerie disponible pour les utilisateurs d’Apple, AirDrop, une fonctionnalité qui permet le partage de fichiers entre les appareils Apple, et FaceTime, un service d’appel vidéo disponible pour les utilisateurs d’Apple. De plus, Apple Pay, un service de paiement mobile exclusif aux appareils Apple, n’est pas disponible sur les appareils Android. Enfin, les appareils Apple reçoivent les mises à jour du système d’exploitation plus rapidement que la plupart des appareils Android. Qui peut ne pas recevoir de mises à jour en temps opportun en raison du processus d’approbation par le fabricant et l’opérateur de l’appareil. Voici quelques autres points :

iOS est plus sécurisé qu’Android. Les iPhones reçoivent des mises à jour régulières et opportunes du système d’exploitation. L’App Store d’Apple a un contrôle de qualité plus strict. Les iPhones ont une expérience utilisateur plus uniforme et fluide. Les iPhones prennent en charge d’autres produits Apple. Les iPhones ont une meilleure qualité de fabrication. Apple offre un meilleur support client. Les iPhones conservent mieux leur valeur de revente que les téléphones Android. Les iPhones ont une meilleure optimisation et gestion de la batterie. Le système d’Apple offre une expérience plus fluide aux utilisateurs.

