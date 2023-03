Liste complète des mobiles Xiaomi compatibles avec les paiements NFC (2023)

Nous collectons tous les téléphones Xiaomi dotés de la technologie NFC que vous pouvez actuellement acheter, voici la liste complète.

La majeure partie du catalogue mobile Xiaomi est compatible avec la technologie NFC.

Pouvoir payer avec son téléphone portable est l’une des grandes utilisations de la technologie NFC. Vous n’avez pas besoin de sortir votre carte bancaire, il vous suffit d’activer le NFC sur le téléphone et de le rapprocher du dataphone pour que le paiement s’effectue. Heureusement, la plupart des nouveaux téléphones qui arrivent sur le marché ont cette connectivité. On le voit parfaitement avec Xiaomi, qui dispose d’une longue liste de téléphones portables compatibles avec les paiements NFC.

Dans ce guide, nous collectons tous les mobiles Xiaomi dans lesquels l’option de paiement mobile est disponible, c’est-à-dire qu’ils disposent de la technologie NFC. Pour que la liste soit complète, nous avons également des smartphones Redmi et POCO. Si vous voulez aller à l’essentiel et ne connaître que les options les plus avancées, nous vous recommandons de consulter notre guide avec les meilleurs téléphones Xiaomi avec NFC.

Liste complète des mobiles Xiaomi avec paiements NFC

Comment savoir si votre mobile Xiaomi a des paiements NFC

Xiaomi dispose d’un large catalogue de mobiles avec une représentation dans les différentes gammes du marché. Dans chacun d’eux, nous pouvons trouver ces paiements NFC si utiles, ce qui indique que vous pouvez profiter de cette fonction même si vous voulez un mobile pas cher. En plus de pouvoir payer vos achats dans les supermarchés, les restaurants ou les stations-service, le NFC est également utilisé pour se connecter rapidement aux réseaux WiFi ou pour envoyer des fichiers à d’autres appareils compatibles NFC.

En bref, la technologie NFC est extrêmement utile, c’est pourquoi elle doit être sur votre prochain smartphone. Si vous voulez qu’il provienne du fabricant chinois, oui ou oui, ce sont tous les téléphones Xiaomi avec NFC parmi lesquels vous pouvez choisir.

Xiaomi

Redmi

BIT

Une autre option est que le mobile Xiaomi que vous possédez actuellement est compatible avec les paiements NFC, mais vous ne le savez pas. La méthode la plus simple pour le savoir est d’aller dans l’application « Paramètres » et de rechercher le terme « NFC ». Si une section appelée « NFC » ou similaire apparaît parmi les résultats, vous pouvez la saisir pour activer cette technologie en quelques secondes seulement.

Google Play Store | Vérifier NFC

Si vous ne trouvez pas la section NFC et que vous voulez vous en assurer encore plus, vous pouvez utiliser l’application Check NFC. Il est téléchargeable gratuitement sur votre appareil Android et vous n’avez qu’à l’ouvrir pour vous dire si votre mobile a NFC ou non. Le bouton précédent vous donne un lien direct pour télécharger Check NFC, une application qui prendra à peine de la place sur votre terminal.

