Un fan d’Apple a demandé un autographe à Steve Jobs en 1983. Voici sa réponse pleine d’esprit

On se souvient de Steve Jobs pour sa vivacité et son esprit lorsqu’il s’agit de répondre à ses fans.

La réponse ingénieuse qui prend de la valeur sur le marché des collectionneurs

Steve Jobs est peut-être l’une des têtes pensantes les plus célèbres de l’histoire de la technologie et de l’informatique. Ses conceptions étaient révolutionnaires et ses idées ont influencé non seulement son entreprise, mais elles ont transcendé et ont été imitées ou adaptées par d’autres entreprises à travers le monde. Parmi ces idées révolutionnaires figurent l’iPad et l’iPhone, mais il a également beaucoup contribué à la création de l’ordinateur personnel et de certains périphériques tels que la souris. Il se distingue également par l’incroyable charisme qu’il avait et la façon dont il se rapportait à son public. Quelque chose qui reste palpable dans la réponse qu’il a faite à un fan qui lui a demandé un autographe, car c’était un exemplaire d’un grand sens de l’humour avec une personnalité très propre.

Au-delà d’une anecdote, l’autographe que nous allons voir est devenu un objet de collection. Chose qui n’est pas étrange, puisque tous les incunables qui entourent le monde d’Apple ont été réévalués de manière brutale, à l’image de l’iPhone original de 2007.

L’autographe inattendu de Steve Jobs

Il faut remonter à 1983, une époque où Apple n’avait pas autant de succès qu’il l’était jusqu’à présent. Cependant, il avait déjà le vent en poupe depuis quelques années et Steve Jobs avait pas mal de fans.

Le co-fondateur visionnaire d’Apple a reçu un jour une lettre lui demandant son autographe. Il n’avait jamais aimé les signer, alors il refusait généralement toute offre, mais à cette occasion particulière, l’homme qui l’avait demandé l’a fait de manière humoristique et amusante. Ainsi, Jobs a reçu la lettre et il a répondu en disant ce qui suit :

Cher M. Varon : Je suis honoré que vous m’écriviez, mais malheureusement je ne signe pas d’autographes. Cordialement, Steve Jobs.

Jusqu’à présent, tout semble normal car vous n’avez pas grand-chose d’autre à jeter. cependant, ce qui est vraiment remarquable, c’est que le texte a été dactylographié et que Steve Jobs a signé la lettre de sa propre écriture. Jobs lui envoyait donc un autographe d’une manière qui montrait qu’il avait un grand sens de l’humour. Après tout, dire qu’on ne signe pas d’autographes en en signant un est aussi drôle qu’inattendu.

Tout ce qui entoure Steve Jobs a une aura de mysticisme qui l’a pratiquement élevé au rang de messie. Pour cette raison, leurs biens ont pris de la valeur de manière incroyable. C’est le cas de certaines de ses sandales qui se sont vendues pour des milliers de dollars.

En fait, beaucoup de gens pensent qu’Apple n’a pas la solidité dans la direction et les idées qu’elle avait sous Jobs. Ils pensent qu’il reste quelque chose qui manque d’innovation, ce qui a été démontré par une critique de la propre fille de Steve Jobs.

