Vous pouvez ainsi modifier l’heure de votre smartwatch ou bracelet d’activité Xiaomi

Chaque année, deux fois par an, nos horloges changent d’heure pour s’adapter à l’ensoleillement et pour économiser l’énergie, même si cette dernière raison fait toujours débat. La vérité est qu’entre un bout de la France et un autre, il y a une différence de 50 minutes d’ensoleillement.

Comme on dit, le changement d’heure se fait deux fois par an, et avec l’arrivée du printemps nous avons le premier d’entre eux. Il est très probable que votre mobile Xiaomi se soit automatiquement adapté au changement d’heure (sinon, vous pouvez revoir comment le faire manuellement), mais peut-être que votre smartwatch ou votre bracelet d’activité ne l’a pas fait, et nous allons vous apprendre à le modifier manuellement.

Changer l’heure sur votre montre ou bracelet Xiaomi

Chaque mois de mars, il est temps de régler toutes les horloges. Le premier changement d’heure du printemps entre en 2023 aux premières heures du samedi au dimanche 26 mars, et il est possible que vous vous soyez réveillé et que votre smartwatch ne marque pas la même heure que le reste des appareils à la maison.

Au printemps, les horloges avancent d’une heure : à deux il sera trois. Cela indique que nous dormirons une heure de moins cette nuit-là, et que nous aurons plus de lumière pendant les premières heures de la journée. Bien sûr, nous aurons également moins d’heures d’été l’après-midi, mais nous gagnerons à mesure que l’été arrivera.

Vous serez heureux de savoir que, tout comme la smartwatch ou le bracelet d’activité est connecté à votre mobile Xiaomi afin que vous puissiez voir les notifications et même passer des appels, il est également synchronisé afin qu’il marque la même heure que votre mobile.

De cette façon, nous n’aurons pas à nous soucier de changer l’heure manuellement depuis notre smartwatch ou notre bracelet d’activité, mais l’appareil lui-même prendra le temps que votre mobile affiche. Assurez-vous simplement que la montre est connectée à votre mobile afin qu’elle puisse synchroniser tous les paramètres.

Si votre mobile Xiaomi n’a pas changé l’heure automatiquement, ne vous inquiétez pas, car cela est très simple. Allez simplement dans ‘Paramètres’ > ‘Paramètres supplémentaires’ > ‘Date et heure’ et réglez-le vous-même. Lorsque vous accédez à l’application sur votre smartwatch, elle change automatiquement.

