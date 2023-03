Si vous êtes préoccupé par les mises à jour, ce sont les 3 marques mobiles que vous devriez regarder

Si vous voulez un mobile qui reste à jour pendant de nombreuses années, il existe plusieurs marques auxquelles vous devez porter une attention particulière.

Ces marques viennent proposer 4 ans de mises à jour Android 5 ans de mises à jour de sécurité // Image : .

Les mises à jour sont un élément fondamental d’un téléphone mobile, car elles lui permettent de recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation et d’être toujours protégé contre d’éventuelles menaces. Si vous recherchez un smartphone avec de nombreuses années de mises à jour garanties, il existe 3 marques de mobiles que vous devriez regarder avec une attention particulière et que vous découvrirez dans cet article.

Nous prévoyons déjà que ces trois fabricants peuvent vous offrir jusqu’à 4 ans de mises à jour Android et jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité. Vous devez garder à l’esprit que l’extension du support dépend également du modèle que vous choisissez, car les mobiles haut de gamme ont généralement plus de temps pour les mises à jour. Sans plus tarder, voyons ce que sont ces 3 marques et quel support chacune d’elles propose.

OnePlus

Nous avons récemment appris que OnePlus a copié le meilleur que Samsung offre à ses utilisateurs. Nous entendons jusqu’à 4 ans de mises à jour Android et jusqu’à 5 ans de support de sécurité pour leurs téléphones phares. Ce changement de politique de support affecte déjà OnePlus 11, qui sera certainement mis à jour vers Android 17 vers 2027.

OnePlus 11 5G

Vous l’aurez compris, se lancer dans l’achat des nouveaux terminaux OnePlus haut de gamme est une excellente décision si vous recherchez un mobile de qualité depuis de nombreuses années. Attention, avec cette décision la firme se positionne même devant Google, qui ne propose que trois ans de mises à jour Android dans ses derniers haut de gamme, comme le Google Pixel 7 Pro.

Il faut aussi accorder une importance particulière au fait que les OnePlus haut de gamme seront en sécurité pendant pratiquement toute leur durée de vie, puisqu’ils recevront des correctifs de sécurité pendant 5 ans. À cet égard, il faut dire que les mises à jour de sécurité sont tous les deux mois, ce qui place la marque chinoise un pas derrière Samsung.

Samsung

Actuellement, Samsung est la grande référence dans le monde Android en matière de mises à jour. La société sud-coréenne a étendu la prise en charge avec l’arrivée de la famille de smartphones Galaxy S22 et de la série de tablettes Galaxy Tab S8, c’est-à-dire au début de 2022. Ce sont les premiers appareils à avoir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de sécurité. mises à jour.

SamsungGalaxy A54 5G

Autre détail très positif de Samsung, certains de ses mobiles milieu de gamme bénéficient également de cette très bonne politique de support. Par exemple, les nouveaux Samsung Galaxy A54 5G et Samsung Galaxy A34 5G sont garantis 4 mises à jour majeures du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité. Sans aucun doute, ce large support les distingue de leurs rivaux dans le milieu de gamme.

Nous ne pouvons pas ignorer que l’achat de mobiles Samsung en vaut également la peine car les mises à jour de sécurité sont mensuelles. Par conséquent, vous pouvez être sûr que votre smartphone sera toujours très bien protégé.

Oppo

L’analyse de l’OPPO Find N2 Flip nous a permis d’examiner de plus près le premier mobile OPPO à avoir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité garantis. De cette façon, il est confirmé que l’OPPO Find N2 Flip recevra des mises à jour jusqu’à Android 17, vers 2027.

OPPO Trouver N2 Flip

Le mobile pliable d’OPPO est le premier à rejoindre la nouvelle politique de mise à jour de l’entreprise, un changement très réussi pour rivaliser face à face avec des marques comme Samsung. On s’attend à ce que de plus en plus de smartphones de la firme chinoise bénéficient de ce support étendu, on imagine que les grands bénéficiaires seront ceux qui appartiennent à la gamme haut de gamme.

Comme vous pouvez le constater, OnePlus, Samsung et OPPO sont les 3 marques auxquelles vous pouvez le plus faire confiance si vous êtes préoccupé par les mises à jour. Comme nous l’avons expliqué tout au long de l’article, tous les smartphones de ces 3 sociétés ne proposent pas la même politique de mise à jour, vous devriez regarder les modèles les plus avancés pour profiter de ces 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de sécurité.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

