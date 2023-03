Si vous utilisez un iPhone, vous avez plus de chances d’être embauché (ou du moins c’est ce que dit une étude)

En principe, cette étude garantit que les RH choisissent les personnes qui ont un iPhone avant un téléphone Android.

L’éternelle bataille entre Android et iOS a un gagnant clair sur le lieu de travail

L’éternelle guerre entre iPhone et Android génère toujours des débats houleux sur les réseaux sociaux. Passer d’Android à iPhone et vice versa est toujours un moment traumatisant dans lequel les utilisateurs ne retrouvent pas les choses là où ils les ont laissées. Désormais, une nouvelle étude relate quels pourraient être les principaux avantages d’avoir un iPhone, notamment la possibilité de trouver un emploi plus facilement que ce à quoi nous serions habitués si nous utilisions Android.

Il est plus facile de trouver un emploi si vous avez un iPhone

Android domine le marché mondial de la téléphonie mobile. Dans le monde, 72% des téléphones mobiles sont Android, ce qui démontre le niveau de solidité avec lequel ce système d’exploitation a. Cependant, y a-t-il un avantage à être un utilisateur d’iPhone plutôt qu’à utiliser Android ? La vérité est qu’une étude américaine basée sur des données de votre pays dit oui. De cette manière, depuis AddictiveTips, ils assurent que les chefs d’entreprise préfèrent avoir des travailleurs qui utilisent la même marque de téléphone.

72% du monde utilise des téléphones Android (…) mais les patrons d’entreprise préfèrent avoir des ouvriers qui utilisent Apple.

Soit parce qu’ils se sentent plus en sécurité avec le matériel, soit à cause de la possibilité d’incompatibilités logicielles, les patrons qui utilisent des téléphones iOS préfèrent que leurs employés utilisent ce type de terminal. Au contraire, les chefs d’entreprises disposant d’Android ont tendance à être plus indifférents face à ce type de problèmes. De plus, ces patrons ont tendance à préférer utiliser les appareils Apple en règle générale.

Si nous entrons dans les questions de revenus, les utilisateurs d’iPhone ont un plus grand pouvoir d’achat. Dans le pays nord-américain, les utilisateurs d’Android gagnent en moyenne 48 296 dollars (44 429 euros) par an, tandis que ceux qui optent pour un téléphone Big Apple gagnent 52 956 dollars (48 716), leur pouvoir d’achat est donc légèrement supérieur en moyenne. .

En règle générale, il existe des différences substantielles entre les utilisateurs d’une marque ou d’une autre. Il existe même des écarts générationnels dans l’utilisation entre certains utilisateurs et d’autres, il est donc très intéressant de voir le profil avec lequel chacun d’eux se rencontre. Quelques données de la guerre Android contre iPhone selon cette étude :

Les utilisateurs d’iPhone ont tendance à être plus fidèles à la marque que les utilisateurs d’Android. Dans l’écosystème Android, il existe de nombreuses « saveurs » à essayer, il n’est donc pas surprenant que les utilisateurs passent d’une marque à une autre sans problème.

Les utilisateurs d’iPhone sont des millénaires, tandis que les utilisateurs d’Android sont principalement de la génération Z.

La génération Z est celle qui est la plus satisfaite de sa marque de téléphone mobile, tandis que les autres ne le sont pas tellement.

Les utilisateurs d’iPhone passent plus d’heures devant l’écran que les utilisateurs d’Android.

Cette étude est-elle juste ? Qui sait. D’ailleurs, il a été réalisé aux États-Unis, un endroit où la prédominance de l’iPhone est très notable par rapport à Android. Pour cette raison, il n’est pas tout à fait certain que l’exemplaire soit suffisamment stable pour fournir des données réelles à cet égard. Ce qui est clair, c’est que le débat est servi entre les utilisateurs d’une plateforme ou d’une autre.

