Le patron de Tinder admet avoir dépensé 50 000 $ pour Clash of Clans

Et maintenant, il dit, le bon vieux Bernard Kim, qu’il se sent encore gêné à ce sujet car le retour sur investissement est bien inférieur à celui de ses applications de rencontres.

Gros plan sur Bernand Kim, le PDG de Match Group.

Dans quoi dépenseriez-vous 47 000 euros si vous aviez des restes et que vous ne pouviez pas les conserver ? Face à cette question, vous traverserez sûrement un nombre infini de choses, mais la vérité est que presque aucun d’entre nous ne penserait à dépenser beaucoup d’argent sur un jeu comme Clash of Clans ou tout autre, encore moins sur des applications comme Tinder depuis longtemps, qu’en eux vous pouvez « trouver l’amour ».

En tout cas, grâce à The Verge aujourd’hui, nous pouvons vous raconter la curieuse histoire de Bernard Kim, PDG de Match Group, qui, dans une récente interview, a déclaré qu’il avait très honte d’admettre qu’il avait laissé une fortune d’environ 50 000 $ dans le jeu. Clash of Clans et seulement pour une période d’environ trois mois environ.

L’histoire est venue compléter la réponse à une question sur l’élasticité de l’activité premium de Tinder par rapport aux stratégies freemium des jeux vidéo, à laquelle Bernard Kim a répondu en évoquant le ralentissement subi par ses applications (Tinder, Hinge ou Match.com, pour exemple) en termes de revenus et expliquant le retour ou la récompense que chaque expérience nous apporte, celle des jeux vidéo et celle de leurs applications de rencontres.

Le PDG de Match Group a déclaré qu’il avait dépensé plus de 50 000 dollars en 3 mois environ pour progresser dans Clash of Clans, mais que cette expérience lui faisait quand même honte car personne ne joue indéfiniment au même jeu vidéo, surtout lorsque ce jeu se termine presque addictif effet des débuts et de la croissance qui nous conduit ensuite, selon ses mots, à « un mur vraiment incroyable ».

Ainsi, Bernard Kim dit que l’expérience avec un jeu vidéo est toujours limitée, et qu’effectivement les utilisateurs sont prêts à dépenser une somme d’argent limitée mais qu’ils doivent calibrer avec cette fin d’expérience, car tôt ou tard le jeu vidéo sera mis à jour avec un nouveau titre meilleur et plus moderne, ou nous nous en ennuierons tout simplement.

Au contraire, fort de l’expérience avec ses services pour trouver un partenaire, le PDG de Match Group nous a dit que les récompenses peuvent être « littéralement infinies », car si on regarde « ce qui peut sortir de Tinder » c’est qu’on rencontre notre femme ou notre mari, le père ou la mère de nos enfants et notre partenaire pour la vie.

Selon le PDG de Match Group, aucun jeu vidéo ne peut nous offrir une récompense « littéralement infinie » comme avoir trouvé notre mari ou notre femme sur Tinder, c’est donc une meilleure idée pour eux de dépenser l’argent sur leurs abonnements que sur un jeu aussi populaire comme ‘Clash of Clans’ par exemple.

Puis il a lancé quelques déclarations sur le bonheur que nous procurerait trouver un partenaire sur Tinder et celui qui gagne une partie dans un jeu vidéo nous procure, et quelques autres coups de gueule qu’on ne va pas commenter, ben voilà l’anecdote et la réflexion que, certes, Bernard Kim a un peu raison.

Il vaudra presque mieux que nous dépensions notre argent sur Tinder plutôt que de le jeter pour grandir rapidement dans un jeu freemium, quel qu’il soit, ce qui peut également nous conduire à des comportements addictifs, bien que la vérité soit que nous devrions tous considérer très attentivement où nous investissons notre argent et ce qu’il nous rend heureux nous-mêmes.

De plus, les déclarations de Kim semblent plus axées sur ses investisseurs et actionnaires que sur les utilisateurs finaux, vous nous direz donc si vous avez utilisé Tinder et que vous trouvez utile de payer un abonnement à ses services ou d’étendre ses fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :