8 nouvelles applications pour Android qui valent vraiment la peine

Renouvelez votre mobile avec les 8 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur le Play Store.

Applications sur un mobile Android

Si vous faites partie de ceux qui naviguent habituellement sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites en tout genre, fini les tests un par un pour voir lesquelles méritent une chance ou non, car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures nouvelles applications qui ont atterri dans la boutique Google au cours des dernières semaines.

Fidèles à notre rendez-vous, une semaine de plus, nous vous apportons 8 nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer car elles sont gratuites et parce que nous sommes sûrs qu’elles vous seront très utiles.

Snapinsta : téléchargeur de bobines

La première application que nous vous recommandons d’essayer est Snapinsta : Reel Downloader, une application gratuite qui vous permet de télécharger facilement et rapidement des photos, des vidéos, des histoires et des Reels Instagram.

Snapinsta est une application très simple à utiliser, car pour commencer à télécharger du contenu Instagram, vous pouvez le faire en utilisant deux méthodes :

Ouvrez l’application Instagram sur votre mobile Android, copiez le lien du contenu que vous souhaitez télécharger, ouvrez l’application Snapinsta et collez le lien dans la barre qui apparaît en haut Accédez à l’application Instagram, appuyez sur le bouton qui apparaît à droite de la photo, vidéo ou Story que vous allez télécharger et sélectionnez l’application Snapinsta dans le menu de partage Android

Mais la meilleure chose à propos de cette application est que vous pouvez non seulement télécharger du contenu Instagram mais aussi des photos, des vidéos et des GIF des États de vos contacts WhatsApp.

Google Play Store | Snapinsta : téléchargeur de bobines

Diffuser la télévision – Diffuser pour Chromecast

Cast TV est une application gratuite avec laquelle vous pouvez partager votre écran mobile avec n’importe quelle Smart TV et ainsi visionner confortablement des vidéos, des photos, des films ou des séries dans votre salon.

De plus, cette application est compatible avec tous les types d’appareils multimédia tels que Chromecast, Fire TV, Roku ou Apple TV et pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de vérifier que l’application et l’appareil auquel vous souhaitez envoyer le contenu sont connecté au même réseau Wifi.

Google Play Store | Diffuser la télévision – Diffuser pour Chromecast

ChatGPT – Assistant IA de chat

Si vous souhaitez profiter de tout le potentiel de l’IA, assurez-vous d’essayer ChatGPT – Chat AI Assistant, une application gratuite qui fonctionne avec la technologie Chat GPT 3.5 et qui vous aide à réaliser toutes sortes de projets d’écriture tels que des essais, des compositions, poèmes, ou publications sur les réseaux sociaux et se charge de corriger vos textes afin qu’ils soient polis et sans fautes.

Et comme toutes les applications basées sur ChatGPT, cette application permet également d’avoir des conversations avec l’IA, puisque vous pouvez lui poser des questions sur des sujets que vous ne connaissez pas et lui demander de recommander une série ou un film, par exemple.

Google Play Store | ChatGPT – Assistant IA de chat

L’appli Football

Dans Google Play, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour vérifier les résultats de votre équipe de football, mais si vous en cherchez une facile à utiliser et gratuite, vous devriez essayer l’application FootBall.

L’application Football est une application avec laquelle vous pourrez suivre en temps réel les résultats des principales ligues européennes, dont la Ligue espagnole et la Premier League anglaise, entre autres.

Google Play Store | L’appli Football

VPN de domaine HTTP

Chaque semaine, je vous apporte un nouveau client VPN gratuit et cette fois je vais vous parler de HTTP Domain VPN, une application gratuite qui n’est sur Google Play que depuis quelques jours et qui a déjà accumulé plus de 1 000 téléchargements.

HTTP Dominio VPN est une application très simple à utiliser, dans laquelle il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour vous connecter à l’un de ses serveurs répartis dans le monde entier et commencer à naviguer sur Internet de manière sécurisée et anonyme et accéder à une grande variété de médias de contenu qui sont limités dans votre pays.

Google Play Store | VPN de domaine HTTP

Mon plan

MyPlan est un outil gratuit avec lequel vous pourrez gérer facilement et rapidement vos tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Avec cette application, vous serez capable de créer des listes de tâches, de les marquer comme terminées une fois qu’elles sont terminées et de définir des alarmes pour ne pas oublier de faire une tâche importante.

Google Play Store | Mon plan

Récompenses Cashify – Gagnez de l’argent

Cashify Rewards est une application gratuite avec laquelle vous pouvez gagner des cartes-cadeaux Google Play ou Steam ou de l’argent via PayPal en jouant à des jeux, en répondant à des sondages et en accomplissant une série de tâches simples chaque jour comme résoudre des captchas, faire tourner la roue de la fortune ou des cartes à gratter.

De plus, cette application dispose d’un système de parrainage grâce auquel pour chaque ami qui essaie cette application avec votre invitation, vous recevrez plus de pièces que vous pourrez ensuite échanger contre des cartes-cadeaux ou de l’argent.

Google Play Store | Récompenses Cashify – Gagnez de l’argent

InstaEdit Pro : Éditeur de photos

Et nous terminons cette collection de nouvelles applications pour Android avec InstaEdit Pro : PhotoEditor, un éditeur de photos complet pour Instagram qui vous permet de retoucher vos selfies avec toutes sortes de filtres et d’effets, de régler la luminosité, le contraste ou les niveaux de saturation de vos photos , recadrez et redimensionnez vos photos, et même ajoutez-y du texte ou des stickers.

L’un des avantages de cette application est qu’elle est livrée avec une bibliothèque de préréglages et de filtres conçus pour améliorer vos photos d’un simple toucher. Dans cette bibliothèque, vous trouverez un grand nombre de préréglages tels que vintage, noir et blanc et cinématique et une grande variété de filtres et d’effets uniques qui vous permettront de donner à vos photos une touche créative.

Google Play Store | InstaEdit Pro : Éditeur de photos

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :