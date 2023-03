Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro : différences et lequel acheter

Deux des téléphones les plus puissants du marché se font face, qui prendra le chat dans l’eau ?

Nous avons mis ces deux téléphones brutaux face à face

L’analyse du Samsung Galaxy S23 Ultra a déjà montré très clairement qu’il avait un design continu mais raffiné et porté à un autre niveau de qualité dans son matériel. Maintenant, il est temps de le mettre à l’épreuve contre l’un des grands poids lourds et ce qui est peut-être son plus grand rival sur le marché : l’iPhone Pro 14. En fait, il y a déjà eu une comparaison du S22 Ultra avec l’iPhone 14 Pro. , mais maintenant c’est au tour du téléphone renouvelé de la firme coréenne, avec lequel il pourra rivaliser avec son nouveau matériel face à face.

Nous allons mettre les deux fleurons face à face afin que vous puissiez voir lequel l’emporte sur l’autre.

Ainsi, vous pourrez découvrir quelles sont les forces de chacun de ces téléphones et où se situent leurs faiblesses.

Comparaison des spécifications

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro sont vraiment des téléphones très similaires car ils aspirent tous les deux au meilleur des meilleurs. Pour cette raison, comme on peut le voir dans la comparaison, les spécifications sont généralement assez uniformes. Il est important de se concentrer sur les différences les plus notables, que ce soit le processeur ou le système d’exploitation dont disposent chacun des deux terminaux.

Comparatif Samsung Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro Caractéristiques Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Dimensions 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 147,5 x 71,5 x 7,85 mm Poids 233g 206g Filtrer 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixels, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,1 pouces Super Retina XDR, 2 532 x 1 170 pixels, ProMotion 120 Hz, True Tone, HDR, Dynamic Island densité de pixels 500 ppi 460 ppi Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Samsung Apple A16 bionique RAM 8/12 Go 6 Go Système opératif Android 13 avec Samsung One UI 5.1 iOS16 Stockage 256/512 Go/1 To 128/256/512 Go/1 To appareils photo Quadruple appareil photo : 200 MP (appareil photo principal, 85°, f/1,7, 23 mm, OIS) ; 12 MP (ultra-large, 120°, f/2,2, 13 mm) ; 10 MP (téléobjectif, 36°, f/ 2,4, 69mm, OIS);10 MP (téléobjectif, 11°, f/4.9, 230mm, OIS, zoom optique 10x, zoom spatial 100x)| Caméra frontale : 12 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, HDR10+) Triple appareil photo : 48 MP (principal, f/1,78, 24 mm, OIS) ; 12 MP (large, f/2.2, 13 mm) ; 12 MP (téléobjectif f/2.8, 77 mm, OIS) Caméra frontale : 12 MP f/1.9 Batterie 5000 mAh, charge rapide 45 watts, sans fil 10 watts Charge rapide 20 watts, sans fil 15 watts Autres Étanche selon IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, 2 haut-parleurs, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN IP68, Face ID, stéréo. prix de départ A partir de 1 139 euros A partir de 1179 euros

Cela dit, nous allons analyser les sections les plus importantes pour déterminer laquelle est la plus intéressante lors de la réflexion sur votre achat.

Conception

Le design est l’un des points les plus subjectifs, car au final, les goûts comptent plus que d’être quelque chose de purement empirique. Tout dépend de quel type d’esthétique vous interpelle le plus et quels sont les points qui vous motivent le plus

Si vous aimez les bords arrondis et un module de caméra carré, il est clair que l’iPhone 14 Pro est votre téléphone. Si, en revanche, vous préférez un téléphone aux bords plus prononcés et aux modules caméra totalement indépendants, le Samsung Galaxy S23 Ultra a un look qui vous conviendra beaucoup plus. Il est vrai que, bien qu’il soit plus lourd, le Samsung Galaxy S23 Ultra est plus confortable en main que le téléphone Cupertino.

Les deux ont des matériaux haut de gamme et ont eu un travail solide derrière eux. Les dessins sont soignés au millimètre près pour qu’ils se distinguent totalement du reste.

Si vous préférez les bords arrondis : iPhone a la solution avec son iPhone 14 Pro

Si, en revanche, vous optez pour des formes plus carrées et plus grandes : le Samsung S23 Ultra est la réponse.

Cela dit, voyons comment chacun des prétendants résiste à l’écran.

Filtrer

L’écran est également l’un des points sur lesquels l’égalité entre les deux marques est claire. Ce sont deux des écrans les mieux construits du marché. Ils partagent une densité de pixels très similaire (bien que Samsung gagne légèrement avec la résolution QHD+). L’iPhone 14 Pro est OLED et le S23 Ultra est Dynamic AMOLED, deux technologies qui ont un niveau incroyable.

Au niveau de la luminosité, ils sont pratiquement les mêmes. Le S23 Ultra contrôle mieux la température de l’écran et dure plus longtemps avec le « boost » de luminosité maximale lorsqu’il y a des situations d’excès de lumière. Cependant, encore une fois, c’est quelque chose qui est une question de goût, même s’il est vrai que Samsung utilise bien mieux l’écran grâce à la petite encoche dans laquelle il insère sa caméra frontale, très différente de la « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro qui en occupe une grande partie.

sécurité biométrique

L’iPhone 14 Pro utilise Face ID. Il fonctionne parfaitement, après des années d’un système raffiné il prend beaucoup de distance par rapport à ses principaux concurrents. Il est capable de déverrouiller le mobile si vous n’avez pas beaucoup de lumière et il fonctionne toujours très rapidement et en toute sécurité. Malheureusement, il ne dispose pas de lecteur d’empreintes digitales pour accompagner ce système de déverrouillage, ce qui lui manque cruellement.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a un déverrouillage du visage qui n’est pas aussi sécurisé et a plus de mal à fonctionner dans des conditions difficiles. Cependant, il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales qui est pratiquement immédiat cette année. Samsung a mis les batteries à cet égard et nous a apporté un système de sécurité biométrique à la hauteur.

Si vous aimez avoir plus d’options, il est clair que Samsung vous permet de déverrouiller le téléphone de différentes manières, alors que l’iPhone 14 Pro n’en a qu’une, mais cela fonctionne magistralement.

appareils photo

L’appareil photo principal est excellent sur les deux téléphones. Le téléphone de Samsung a des couleurs plus froides, tandis que l’iPhone 14 Pro est plus chaud. Le S23 Ultra est plus réel, tandis que l’iPhone 14 Pro les pousse un peu. Dans des conditions de faible luminosité, les deux appareils photo se conforment, sans qu’aucun des deux téléphones ne brille dans cette catégorie.

Le grand angle ne brille sur aucun des deux téléphones. Comparé l’un à l’autre, le Samsung Galaxy S23 Ultra fait légèrement mieux mais les deux marques doivent travailler sur cet aspect.

En ce qui concerne le zoom, les téléphones Samsung sont à fond à cet égard. C’est l’un des grands travaux que la firme a réalisés ces dernières années et il est encore démontré à cette occasion. De son côté, l’iPhone 14 Pro, bien qu’il soit conforme, ne peut rien contre le capteur de la marque coréenne.

Dans la caméra frontale, le Samsung Galaxy S23 gagne également dans la rue. Bien qu’il ait baissé en résolution par rapport à l’année précédente, il affiche des couleurs beaucoup plus réalistes que l’iPhone 14 Pro, il prévaut donc également dans cette catégorie.

En résumé:

L’appareil photo principal est à la hauteur des deux et les deux sont très bons, bien que le S23 Ultra ait des couleurs plus réalistes.

Les deux doivent améliorer considérablement leur grand angle.

Au téléobjectif, Samsung gagne dans la rue, disposant de l’un des systèmes les plus raffinés de ces dernières années.

La caméra frontale est également portée par Samsung avec des couleurs plus réalistes.

l’audio

Encore une fois, nous sommes parmi les deux meilleurs concurrents sur le marché. Cette fois, l’iPhone 14 Pro est légèrement meilleur. Dans les deux cas, la qualité audio est très bonne et le volume est très bon. Bien que cela ressemble à un tirage technique, il est vrai que la Big Apple brille un peu plus dans cette section.

Autonomie

Au niveau de l’autonomie avec le téléphone avec lequel il faut le comparer, c’est avec l’iPhone 14 Pro Max. La batterie des deux téléphones est merveilleuse, mais l’iPhone 14 Pro Max offre une autonomie plus longue, atteignant jusqu’à deux jours d’autonomie. Le S23 Ultra pour sa part tient environ une journée et demie.

De son côté, bien que la batterie du Samsung Galaxy S23 Ultra dure moins longtemps, le téléphone se charge beaucoup plus rapidement que n’importe quel téléphone d’Apple. Donc ici la question est de savoir si on préfère avoir une autonomie plus longue ou un peu moins mais qui prend beaucoup moins de temps à charger. Bien sûr, aucun des deux téléphones n’est la panacée en matière de charge rapide, ni celui de la Big Apple ni celui de la firme coréenne.

Comme point négatif, il faut rappeler que l’iPhone 14 Pro utilise le câble Lightning pour la recharge. Norme qui va être jetée et que personne n’a jamais fini d’aimer.

De plus, le Samsung Galaxy S23 Ultra vous permet également la recharge sans fil inversée.

système d’exploitation et performances

La puce A16 Bionic d’Apple est la dernière que la marque a lancée et l’a intégrée dans son iPhone 14 Pro, tandis qu’avec le S23 Ultra on retrouve le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

Samsung a abandonné les processeurs Exynos au détriment du Snapdragon 8 Gen 2 et avec cela a montré un niveau écrasant dans lequel il n’y a absolument pas de « mais » dans ses performances. Pour sa part, l’iPhone conserve une grande force à cet égard et sont pratiquement identiques à cet égard.

Par conséquent, tout dépend en grande partie du système d’exploitation que vous préférez. Android permet une plus grande polyvalence et s’adapte mieux à chaque utilisateur, surtout si vous aimez porter la personnalisation à un autre niveau. De plus, avec OneUI, la couche de personnalisation de Samsung, tout fonctionne plus que correctement. De son côté, l’iPhone est peut-être plus statique quand il s’agit de sa personnalisation, mais il offre un système d’exploitation incroyablement solide et très simple et intuitif.

En revanche, Apple a une petite longueur d’avance dans son écosystème. Si vous aimez les écosystèmes fermés, l’utilisation de l’iPhone 14 Pro est un facteur fondamental et offre une plus grande interdépendance entre le reste de vos produits technologiques.

Au final, c’est le point où vous trouverez le plus de différences puisque les deux appareils diffèrent grandement l’un de l’autre. Chacun a un pari et une idée totalement différente de la façon de concevoir le système d’exploitation.

Récapituler:

Il est important que vous recherchiez le système d’exploitation dans lequel vous vous sentez le plus à l’aise.

Android offre plus de personnalisation et permet plus de bricolage.

iOS pour sa part se veut simple et minimaliste.

Prix

Cette année, la différence de prix entre les deux marques n’est pas si écrasante. Même s’il est vrai que Samsung a toujours un téléphone moins cher que la concurrence. Le modèle avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est à 1 139 euros.

De son côté, l’iPhone 14 Pro 128 Go est à 1 179. Cela indique qu’il y a une différence de 40 euros entre un modèle et un autre, le modèle Apple ayant la moitié du stockage.

Si nous optons pour une plus grande quantité de stockage, le prix commence à varier. Dans le cas du Samsung Galaxy S23 Ultra avec 512 Go et 12 Go de RAM, vous pouvez le trouver pour 1 409 euros sur le site de Samsung.

De son côté, le téléphone d’Apple ne monte plus. Plus précisément jusqu’à 1568 euros. Ainsi, il y a une différence de plus de 150 euros.

Si, au contraire, nous voulons l’acheter dans la boutique officielle, Apple le vend à partir de 1 379 euros. Alors que Samsung le fait monter à 1 409 euros dans son modèle de base, il est donc toujours intéressant de regarder d’autres stores où son prix est plus bas.

En général, Samsung gagne toujours dans cette affaire, car vous pouvez trouver différentes façons de trouver le Samsung S23 pas cher.

