Tim Cook vante l’histoire d’Apple en Chine lors d’un forum économique d’État : « Cela a été une sorte de relation symbiotique »

Comme indiqué hier, le PDG d’Apple, Tim Cook, est en Chine ce week-end pour assister au sommet des affaires chinois parrainé par l’État. Un nouveau rapport du Financial Times va plus en profondeur sur la visite de Cook, avec des détails sur ce qu’il a dit lors de son discours d’ouverture au China Development Forum.

Le China Development Forum est décrit par le Financial Times comme étant « la version nationale de Davos » et se tient à Pékin. Comme expliqué vendredi, Cook fait partie du très petit nombre de cadres américains qui participent à la conférence cette année. C’est également la première année que l’événement a lieu en personne depuis 2019, en raison de la pandémie de COVID-19.

S’exprimant lors de l’événement, Cook a fait l’éloge des relations entre la Chine et les États-Unis. « Apple et la Chine ont grandi ensemble et cela a donc été une sorte de relation symbiotique », aurait déclaré Cook lors de l’événement. « Nous ne pourrions pas être plus excités. »

Toujours au cours de son discours, Cook a vanté la « très grande opération de la chaîne d’approvisionnement en Chine » d’Apple, ainsi que ses multiples Apple Stores dans le pays et l’écosystème de développeurs de l’App Store. Le Financial Times ajoute que Cook « a évité de mentionner les tensions américano-chinoises et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ».

Selon Reuters, qui cite un média local, Cook a également salué le rythme d’innovation de la Chine. « L’innovation se développe rapidement en Chine et je pense qu’elle va encore s’accélérer », a-t-il déclaré.

Enfin, Cook a parlé de l’éducation et de la « nécessité pour les jeunes d’apprendre à programmer des compétences de pensée critique ». Il a également annoncé qu’Apple « prévoyait d’augmenter les dépenses de son programme d’éducation rurale à 100 millions de yuans ».

La visite de Cook en Chine et son discours au China Development Forum interviennent dans un contexte d’incertitude croissante quant à l’avenir des relations avec la Chine, comme en témoigne le manque d’autres dirigeants américains présents à l’événement ce week-end. Malgré certains des commentaires de Cook lors de l’événement, Apple cherche activement à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :