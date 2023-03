Les membres du Congrès américain sont comme des répétiteurs sinistres et incompétents – les médias chinois fustigent les États-Unis à propos de TikTok

L’audience pour décider de l’avenir de TikTok aux États-Unis s’est tenue à nouveau il y a deux nuits. De nombreux législateurs de différents États américains se sont joints à l’audience, qui a été organisée par le Comité de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis. Ils ont principalement parlé de la façon dont TikTok protège la confidentialité des données américaines et comment assurer la sécurité des enfants en ligne. Les audiences pourraient être nouvelles pour vous. En réalité, avant que certaines lois et politiques ne soient adoptées, les audiences sont souvent utilisées aux États-Unis pour recueillir des informations et des points de vue de tous les côtés.

TikTok a été entendu deux fois sous le régime Trump mais n’a jamais envoyé personne pour y assister. Cette audience diffère des précédentes en ce que le PDG de TikTok, Zhou Shouzi, qui a souvent fait profil bas, a annoncé cette fois sa présence au plus tôt. Ainsi, avec la présence de TikTok, il y avait beaucoup d’intérêt, notamment de la Chine. Un journaliste de MyDrivers a déclaré qu’il devait rester éveillé toute la nuit pour regarder l’audience de cinq heures. Malheureusement, pour lui, tout le processus était si ennuyeux qu’il a dû pratiquement se sauver d’une dépression nerveuse.

Audience « politique » mal faite

Le journaliste affirme qu’il n’a pas vu ou entendu de nombreux duels verbaux entre hauts fonctionnaires. Il s’agissait plutôt d’un discours politique et même de quelques questions assez basiques. Par exemple, un législateur a posé des questions à plusieurs reprises sur les revenus de TikTok. Mais Zhou Shouzi a clairement indiqué que TikTok n’est pas répertorié et n’a pas à révéler ses informations financières au public.

De même, certains conseillers se sont enquis des relations personnelles de Zhou Shouzi. Mais Zhou Shouzi a affirmé ne pas connaître Zhang Yiming. Il y avait aussi des membres du Congrès qui disaient juste « puis-je voir des vidéos liées à la drogue sur TikTok mais pas sur Douyin en Chine? »

Parce que la Chine n’est pas comme les États-Unis, où le contrôle des drogues est plus strict, a répondu plus tard Zhou Shouzi. En plus de ces problèmes de diminution de l’intelligence, cette audience est en proie à des positions prédéterminées et à des combats verbaux.

Rogers, qui a présidé la session, avait déjà donné le ton pour les cinq heures suivantes au départ. Elle a clairement déclaré dans ses remarques liminaires : « Votre plate-forme devrait être interdite. ». Il est clair pourquoi, même avant l’audience, Zhou Shouzi a été étiqueté comme « menant une guerre qu’il ne peut pas gagner » par les médias américains.

Des questions de tous horizons

Les membres du Congrès ont donc fait de leur mieux pour bombarder TikTok durement pendant 5 heures. Les arguments étaient les mêmes. Ils faisaient valoir qu’il y avait un problème de protection de la vie privée et que les enfants étaient très susceptibles d’être induits en erreur par TikTok.

Ne vous inquiétez pas, la protection de la vie privée de TikTok est déjà au sommet de l’industrie et les mesures de protection des enfants ont également été améliorées, a constamment déclaré Zhou Shouzi. Il a également déclaré à plusieurs reprises que la société travaillait sur un nouveau pare-feu. Il a dû répéter cela plusieurs fois parce que les membres du Congrès américain posaient sans cesse les mêmes questions.

Les législateurs n’ont pas été en mesure de fournir des preuves solides lorsqu’on leur a demandé « comment s’assurer que les données des utilisateurs de TikTok aux États-Unis sont isolées de ByteDance de la société mère », mais ils ont systématiquement ignoré les rappels répétés de Zhou Shouzi selon lesquels « ce ne sont que des hypothèses et théories.

Les représentants ont répertorié plusieurs cas sur la plate-forme de « protection de la vie privée des utilisateurs et des enfants contre les dommages en ligne » avant de lever le nez et de faire valoir que TikTok est trop problématique.

Par ailleurs, cela déforme injustement la pratique à l’échelle de l’industrie consistant à collecter des données sur les utilisateurs en laissant entendre que TikTok surveille et cible les enfants.

Questions déraisonnables

Ce qui est encore plus choquant, c’est que les politiciens posent fréquemment des questions ridicules ou exigent que TikTok fasse des promesses absurdes, puis limitent Zhou Shouzi à une réponse par oui ou par non.

Ils auraient réprimandé Zhou Shouzi pour avoir évité les problèmes et pratiqué le Tai Chi s’il n’avait pas été une « diode ». Le plus souvent, les membres du Congrès diront encore et encore pendant toute leur période de questions de 5 minutes, refusant à Zhou Funding toute chance de répondre et définissant directement TikTok.

Malgré cela, l’évasion de Zhou Shouzi a été comparée à celle de Zuckerberg par la Chambre des représentants (en 2018, Zuckerberg a participé à une audience du Sénat sur des questions telles que les fuites de confidentialité sur Facebook). Néanmoins, il était si chaud que j’ai failli le perdre plusieurs fois, affirme le journaliste. Peut-être que beaucoup de gens se demandent pourquoi TikTok doit mordre la balle et participer à cette audience alors qu’il est évident qu’elle sera humiliante. La raison principale est qu’à l’époque, la pression pour interdire TikTok au sein du gouvernement américain a atteint son plus haut niveau en trois ans. Les deux parties ont abandonné leurs doutes passés et se sont jointes pour faire avancer la législation.

Le gouvernement américain retient l’idée de Trump

La vague d’opérations de Trump sur TikTok a échoué fin 2020, mais le gouvernement américain n’a pas abandonné le concept de Trump.

Bien qu’il soit apparu que le gouvernement de Biden avait révoqué la décision de Trump en juin 2021, en réalité, cela ne fait que se réchauffer. Ils ont mené de nombreuses enquêtes sur TikTok ces dernières années.

Les politiciens, les responsables gouvernementaux et les universitaires ont tous été influencés par le monde extérieur pour propager l’idée de menace TikTok. Il est même absurde que des experts américains prétendent que les enfants chinois étudient et progressent sur la version chinoise de TikTok (Douyin). Pourtant, des adolescents américains sont infectés par TikTok et deviennent accros à la danse et au plaisir.

Ces actions n’ont cependant pas pu arrêter la croissance de TikTok aux États-Unis. Environ la moitié des Américains utilisent désormais TikTok, qui a gagné en popularité depuis son introduction il y a trois ans. Pour cette raison, l’équipe Biden a vu la nécessité d’interdire directement TikTok par le biais de la législation. Il a commencé à utiliser l’appareil d’État pour présenter plusieurs idées à la fin de l’année dernière. La «Loi sur les dépenses Omnibus» de la fin de l’année dernière a clairement indiqué que TikTok ne devrait pas être utilisé sur la propriété du gouvernement fédéral.

Finalement, de nombreux gouvernements d’États aux États-Unis ont emboîté le pas les uns après les autres. En fait, ils ont même propagé cette vague au reste du monde. Cela s’ajoute à l’interdiction du gouvernement fédéral. TikTok a été interdit par de nombreux gouvernements aujourd’hui, y compris ceux du Canada, du Royaume-Uni et de l’UE.

Vendez vos actions ou soyez banni

L’administrateur Biden n’en a pas caché la semaine dernière. « Nous vous interdirons si le propriétaire chinois de TikTok ne vend pas les actions ». Actuellement, 20% des actions de la société sont détenues par le personnel et 60% sont détenues par des investisseurs étrangers. Ouais, le fondateur Zhang Yiming détient les 20% restants.

Le gouvernement américain n’a en fait rien de bon pour détenir TikTok. Il veut juste interdire TikTok. Il n’est pas heureux qu’une entreprise chinoise se porte bien aux États-Unis. Si les téléphones Xiaomi commencent à se répandre dans les profondeurs des États-Unis, le destin de Huawei sera atteint. TikTok a fait presque tout ce qu’il pouvait faire au cours des trois dernières années.

Plus que cela, ils ont également cédé les droits d’approbation de certaines entreprises TikTok à des tiers. Certaines de ces parties incluent le gouvernement américain. et ses alliés. TikTok a dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour le projet « Texas on the Cloud ». Il dépensera également au moins 1 milliard de dollars chaque année à l’avenir. Avec ces mesures, les mesures de protection de la vie privée de TikTok ont ​​​​dépassé toutes ses pairs sur le marché. Cependant, cela n’impressionne pas le gouvernement de Biden. parce qu’ils ont un but. Tout ce qui n’atteint pas cet objectif n’est pas acceptable. Cette audience n’est qu’un spectacle, et la fin n’a rien à voir avec les faits.

Pour le moment, nous ne pouvons pas dire la décision finale du gouvernement américain. Mais une chose est sûre, le gouvernement. doit interdire TikTok d’une manière qui semble légale. De plus, TikTok pourrait ne pas disparaître de sitôt, il pourrait simplement changer de propriétaire. Le gouvernement américain. veut vraiment que ses propriétaires chinois sortent mais veut que cela se produise subtilement.

