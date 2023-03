Comprendre le nouveau Redmi Note 12 : lequel choisir ?

Cette semaine a vu le lancement de la nouvelle série milieu de gamme par excellence de Xiaomi, les Redmi Note 12. Cette nouvelle famille, composée de quatre appareils, propose un mobile différent pour chaque type d’utilisateur, mais comprendre leurs différences peut s’avérer compliqué. .

Et pour cela nous le sommes. Nous avons analysé les quatre modèles Redmi Note 12 différents que Xiaomi a lancés en France et nous allons mieux comprendre le catalogue de cette famille, afin que vous sachiez clairement à quoi chacun d’eux est meilleur, car leurs spécifications sont très similaires.

Redmi Note 12 et Redmi Note 12 5G

Nous commençons avec les deux modèles standards. Ici, le nom complet des appareils indique déjà l’une des principales différences entre eux : la connectivité 5G. Bien que les deux modèles Pro du Redmi Note 12 disposent d’une connectivité 5G, dans le cas des modèles standard, vous ne la trouverez que dans l’un d’entre eux.

Pour cette raison, le modèle 5G du Redmi Note 12 a parfois réduit les spécifications pour équiper cette connectivité. Malgré le fait que l’on retrouve le même écran AMOLED, batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33 W, la conception du module caméra n’est pas la même, puisque la caméra principale du modèle 5G a 48 MP, alors que la norme monte jusqu’au 50 MP.

Ils n’équipent pas non plus le même processeur : alors que le Redmi Note 12 embarque un Snapdragon 685 qui offrira de bonnes performances, le Redmi Note 12 5G équipe le Snapdragon 4 Gen 1. Les deux pourront gérer les tâches du quotidien, mais il Il convient de mentionner que le Snapdragon 685 est un peu plus puissant.

Pour être honnête, ce n’est pas une énorme différence, mais si votre priorité est la photographie et la puissance et que vous ne vous souciez pas beaucoup de la 5G, vous pourriez être tenté par le prix du Redmi Note 12 lui-même. Si vous recherchez la vitesse de données la plus élevée et la dernière connectivité, il n’y a pas de meilleur milieu de gamme actuel pour ce prix que le Redmi Note 12 5G.

Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G

Si les modèles standards vous semblaient bons, attendez de lire les merveilles de leurs grands frères. Parmi eux, nous trouvons une autre différence, et le modèle Pro+ pourrait parfaitement se positionner comme le milieu de gamme le plus puissant de tout le marché Android pour ce 2023.

Comme dans les modèles standards, les deux appareils partagent le même écran, la même capacité de batterie et un design très similaire, mais la charge rapide du Redmi Note 12 Pro+ 5G atteint jusqu’à 120 W, tandis que le Redmi Note 12 Pro reste à 67 w .

Un autre des points clés lors du choix entre un modèle Pro ou l’autre est son appareil photo principal. Ici, la différence est plus notable, puisque nous parlons de l’appareil photo principal de 200 MP du Redmi Note 12 Pro + par rapport aux 50 MP dont dispose son petit frère.

Pour le reste, le processeur et le reste des caméras, ainsi que la connectivité 5G sont communs aux deux mobiles, vous aurez donc la même puissance et une conception extrêmement similaire dans les deux.

En résumé, si vous recherchez le meilleur milieu de gamme de cette année, avec la meilleure photographie, une charge très rapide et un design révolutionnaire, le Redmi Note 12 Pro + est celui qu’il vous faut choisir. Mais si, en revanche, vous n’avez pas besoin d’autant de photographie mais que vous voulez toute la puissance d’un milieu de gamme comme celui-ci, le Redmi Note 12 Pro coûte 100 euros de moins et sera votre meilleure option.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :