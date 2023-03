Ce site de recherche d’emploi ajoute 2 200 nouveaux candidats : ses propres salariés

La plateforme Indeed, l’une des plus populaires pour trouver un emploi sur Internet, licencie 15% de ses salariés pour préparer un avenir dans lequel ils s’attendent à beaucoup moins d’offres d’emploi.

Indeed est l’une des plus grandes plateformes de recherche d’emploi sur Internet.

Il semble que la crise continue d’aggraver le secteur de la technologie à la fois au niveau mondial et en particulier, et dans une plus grande mesure, certains géants de la technologie basés aux États-Unis qui, ces derniers mois, ont procédé à des licenciements massifs à gogo, à la fois par Facebook – ou plutôt de Meta – ainsi que Google et de nombreuses autres sociétés.

Et la prochaine tech qui annonce des licenciements ne s’est pas fait attendre, même si dans ce cas son annonce est plus curieuse car il s’agit en fait d’une entreprise spécialisée dans l’aide à la recherche d’emploi de ses utilisateurs, comme nous l’ont fait savoir des collègues de TechCrunch.

Nous parlons bien sûr d’Indeed, l’une des plateformes de recherche d’emploi en ligne les plus populaires et les plus utilisées aux États-Unis, qui a annoncé, selon les mots de son directeur exécutif, Chris Hyams, qu’elle allait licencier immédiatement 15 % de ses effectifs.

Chris Hyams lui-même, PDG d’Indeed, a annoncé le licenciement de quelque 2 200 employés (15 % de ses effectifs actuels) en raison de mauvaises prévisions à court terme pour le marché de l’emploi aux États-Unis.

Concrètement, le nombre d’employés d’Indeed déjà licenciés et qui rejoindront directement leurs listes de demandeurs d’emploi est de 2 200 personnes, toutes informées par l’entreprise par email une heure seulement après l’annonce publique du PDG.

Pour l’instant, cette réglementation de l’emploi n’est entrée en vigueur qu’aux États-Unis, où les lois sur la protection du travail sont plus laxistes, même s’il n’est pas exclu qu’elles touchent également plus tard les bureaux du Royaume-Uni, d’Irlande, des Pays-Bas et du Japon lorsqu’ils reçoivent les autorisations des régulateurs locaux.

De Indeed, ils ont expliqué la décision difficile en se justifiant dans un marché du travail qui se refroidit rapidement, avec une affectation évidente à leurs secteurs d’activité, puisque l’entreprise gagne de l’argent avec des offres d’emploi parrainées par d’autres entreprises. Chris Hyams lui-même affirme que ces chiffres pour les offres d’emploi sponsorisées ont chuté de 33 % d’une année sur l’autre, et que les offres en général ont chuté de 3,5 %.

Avec de futures offres d’emploi égales ou inférieures aux niveaux pré-pandémiques, notre organisation est tout simplement trop grande pour ce qui nous attend. Nous avons réussi à tenir plus longtemps que beaucoup d’autres entreprises, mais les tendances des revenus sont indéniables et pointent vers le bas. Nous avons donc décidé d’agir maintenant.

Au moins, depuis Indeed, les employés licenciés ont été peu soignés, car bien que les lois américaines ne le précisent pas, tous se sont vu offrir une indemnité de 16 semaines de salaire de base, en plus d’une indemnité pour les vacances accumulées et non appréciées avec le paiement en espèces des UAR non acquises (la partie du salaire payée en actions).

Non seulement cela, mais l’entreprise aidera ses employés avec un service de placement professionnel afin qu’ils puissent trouver un autre emploi dès que possible, elle paiera également les services de santé mentale pour ceux qui en ont besoin, elle maintiendra une assurance maladie pendant au moins 4 mois et leur laisser le choix de conserver ou non leur ordinateur portable professionnel, qui sera progressivement supprimé des systèmes d’Indeed pour permettre à tous les employés de dire au revoir à leurs collègues, de récupérer leurs fichiers et/ou de laisser leurs contacts personnels.

Il n’y a pas beaucoup de reproches envers Indeed, puisqu’il semble que c’est l’une des entreprises qui a le mieux géré tous ces licenciements massifs, en ayant préalablement consulté toutes les équipes et en étant équitable en termes de coupes, en veillant également à ce que les employés ne soient pas touchés de manière disproportionnée.minorités ou groupes spécifiques sous-représentés aux États-Unis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :