Pourquoi Twitter désactivera tous les comptes vérifiés d’ici une semaine

Elon Musk a récemment annoncé que Twitter désavouerait bientôt tous les comptes certifiés, y compris les badges bleus. Cela vient dans le but de stimuler Twitter Blue, un programme de certification payant. Ce changement entrera en vigueur le 1er avril et a fait l’objet d’éloges et de critiques.

Depuis que Musk a rejoint Twitter, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites. Y compris Twitter Blue et un système de vérification révisé pour les entreprises et autres organisations. Cependant, Musk a remis en question à plusieurs reprises la légitimité des comptes précédemment certifiés par Twitter. Ce qui a conduit à la décision actuelle de désavouer tous les comptes certifiés.

Twitter supprimera malheureusement tous les badges bleus en avril

Actuellement, Twitter Blue permet à quiconque de s’offrir le badge bleu, mais cela n’a pas toujours été le cas. Le badge bleu était autrefois attribué en fonction de divers critères par la section « Twitter Verified » de la plateforme. Cependant, avec la prochaine changementtous les comptes certifiés perdront leur badge bleu, et les personnes qui souhaitent conserver leur badge bleu peuvent le faire en s’inscrivant à Twitter Blue.

Du côté des entreprises, les entreprises sont invitées à s’inscrire à un nouveau programme spécial de vérification. Un court formulaire leur permet de s’inscrire sur une liste d’attente. Et certains d’entre eux auront bientôt la possibilité de « certifier » leurs salariés. Cela permettra au badge bleu d’apparaître à côté du nom de l’employé. Avec l’entreprise à laquelle ils sont affiliés.

Alors que certains ont salué la décision de Twitter de désavouer tous les comptes certifiés, d’autres ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel d’usurpation d’identité sur la plateforme. Avec la suppression des badges bleus, il sera difficile pour les utilisateurs de détecter l’authenticité du compte. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de faux comptes sur la plateforme. Qui pourrait être utilisé pour diffuser des informations erronées ou mener d’autres activités malveillantes.

Beaucoup ont demandé à Twitter de donner plus de temps aux entreprises pour certifier leurs employés. Avant de procéder à la purge des badges bleus. Cela permettrait aux entreprises de s’assurer que leurs employés sont correctement vérifiés. Avant que le badge bleu n’apparaisse à côté de leur nom. Cependant, Twitter n’a pas laissé beaucoup de temps aux entreprises pour certifier leurs employés. Avant que la purge des badges bleus ne commence le 1er avril.

Malgré la controverse entourant la décision, Twitter va de l’avant avec son plan de désaveu de tous les comptes certifiés. Cela a conduit certains à spéculer que l’annonce pourrait être un poisson d’avril développé par Elon Musk, qui est connu pour son comportement ludique et souvent controversé sur les réseaux sociaux.

Dans l’ensemble, la décision de Twitter de désavouer tous les comptes certifiés, y compris les badges bleus, a suscité des débats et des controverses sur la plateforme. Alors que certains ont salué cette décision, d’autres ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel de vol d’identité. Et le peu de temps accordé aux entreprises pour certifier leurs salariés avant la purge des badges bleus. Seul le temps nous dira si cette décision aura un impact positif ou négatif sur la plateforme et ses utilisateurs.

Comment obtenir la coche bleue sur Twitter à partir du 1er avril

Twitter apporte des modifications à son programme de vérification. Ce qui donne aux comptes une coche bleue pour indiquer qu’ils sont authentiques et notables. À partir du 1er avril, Twitter mettra fin à son ancien programme de vérification et les comptes qui ont été vérifiés selon les critères précédents (actifs, notables et authentiques) ne conserveront pas de coche bleue à moins qu’ils ne soient abonnés à Twitter Blue.

Cela indique que les comptes précédemment vérifiés selon les anciens critères devront s’abonner à Twitter Blue. Et répondre aux critères d’éligibilité pour recevoir ou conserver la coche bleue. La coche bleue indique que le compte dispose d’un abonnement actif à Twitter Blue et répond aux critères d’éligibilité de Twitter.

Pour recevoir ou conserver la coche bleue, un compte doit répondre aux critères d’éligibilité suivants :

Complète : Le compte doit avoir un nom d’affichage et une photo de profil.

Utilisation active : Le compte doit être actif au cours des 30 derniers jours pour s’abonner à Twitter Blue.

Sécurité : Le compte doit avoir plus de 90 jours lors de la souscription et avoir un numéro de téléphone confirmé.

Non trompeur : le compte ne doit présenter aucune modification récente de la photo de profil, du nom d’affichage ou du nom d’utilisateur (@handle), des signes d’induire en erreur ou de tromper, ou des signes de manipulation de la plate-forme et de spam.

Twitter examinera le compte abonné à Twitter Blue pour déterminer s’il répond aux critères d’éligibilité. Si c’est le cas, la coche bleue apparaîtra sur le compte.

Twitter peut supprimer la coche bleue d’un compte à tout moment. Et ce sans préavis, si cela enfreint les Conditions d’utilisation de Twitter ou les Règles de Twitter. Ou s’il manipule les processus de Twitter ou contourne les mesures d’application. Les modifications apportées à la photo de profil, au nom d’affichage ou au nom d’utilisateur entraîneront la perte temporaire de la coche bleue. Jusqu’à ce que le compte soit validé comme continuant de répondre aux exigences de Twitter.

Si un compte enfreint les Conditions d’utilisation de Twitter ou les Règles de Twitter, cela peut entraîner la perte de la coche bleue ou la suspension.

Twitter déclare également que les personnes qui ne sont pas autorisées à traiter avec Twitter aux États-Unis et toute autre sanction économique applicable et loi sur la conformité commerciale ne peuvent pas acheter Twitter Blue.

Les modifications apportées au programme de vérification de Twitter visent à maintenir l’intégrité de la plate-forme et à promouvoir l’authenticité. Twitter veut s’assurer que les comptes vérifiés répondent à ses critères d’éligibilité et ne sont pas trompeurs ou trompeurs, ne se livrent pas à la manipulation de la plate-forme et au spam ou ne violent pas les conditions d’utilisation de Twitter ou les règles de Twitter.

