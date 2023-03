Xiaomi veut que sa voiture électrique soit prête d’ici le premier semestre 2024

La grande aventure de la voiture électrique de Xiaomi prend de la vitesse. Après quelques premiers mois de l’année au cours desquels nous avons pu voir comment le véhicule Xiaomi est descendu dans les rues et même Lei Jun lui-même l’a conduit lors des tests hivernaux, tout semble indiquer que le projet va de mieux en mieux.

Cela a été fait savoir par Xiaomi lui-même, qui a partagé ce vendredi ses données financières et s’est prononcé sur le développement de ce que l’on pourrait appeler la Xiaomi MS11, la voiture électrique et autonome de l’entreprise, qui sera prête d’ici 2024.

Il faudra peut-être moins d’un an pour le voir

Comme on dit, la voiture électrique de Xiaomi a passé il y a quelques mois des tests critiques pour sa future production de masse. Plus tard, nous avons vu ce que serait son intérieur dans une image qui montrait le système ‘MIUI Car’, et maintenant la société a de nouveau mentionné le projet.

En el resumen de resultados que ha comunicado hoy la compañía, Xiaomi ya nota cómo la economía china empieza a estabilizarse tras la crisis del coronavirus, ya pesar de que han tenido pérdidas, la gente está empezando a gastar de nuevo, y Xiaomi se mantiene firme à la maison.

Dans tous les cas, et en laissant de côté les téléphones portables, qui sont le point fort de l’entreprise, la vérité est que le projet le plus ambitieux de Xiaomi, dans lequel travaillent plus de 2 000 personnes et où environ 8 500 millions d’euros ont été investis, semble être en avance sur le calendrier .

Il y a quelques mois, Lei Jun a annoncé que la voiture électrique de Xiaomi était un peu en avance sur les délais prévus par la société et que nous pourrions voir sa conception finale avant la fin de l’année. Désormais, Lu Weibing, président mondial du groupe Xiaomi, affirme que la production de masse pourrait démarrer au cours du premier semestre 2024.

Jusqu’à présent, la seule chose que nous savions était que cette production de masse était prévue pour 2024, mais le fait qu’il soit précisé que ce sera au cours du premier semestre (si tout se passe comme prévu) est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les amateurs de mobilité électrique. et les utilisateurs de Xiaomi.

