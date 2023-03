Pourquoi Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements : un jean, des baskets et un pull à col long

Le créateur révolutionnaire avait un dress code très marqué. Découvrez pourquoi il s’est habillé comme ça.

Steve Jobs était une figure légendaire dans le monde du développement technologique

Steve Jobs était un véritable génie révolutionnaire. Il a porté la téléphonie mobile à un nouveau niveau et a également été un promoteur radical des grandes améliorations dont nous bénéficions aujourd’hui. Sa façon de voir les choses lui a valu l’admiration absolue de ses amis comme de ses ennemis, c’est pourquoi sa silhouette est déjà mythique malgré sa triste mort d’un cancer du pancréas en 2011.

En fait, beaucoup de gens pensent qu’Apple n’est pas en mesure d’innover ou de retrouver l’éclat du temps du leadership de Steve Jobs. De plus, même sa propre fille s’est moquée du nouvel iPhone 14 en raison du manque de dynamisme et de nouveauté que son annonce impliquait.

Dans tous les cas, l’aura entourant Jobs a également été aidée par son esthétique personnelle minimaliste qui a amené de nombreuses personnes à se demander pourquoi il portait ce genre de vêtements. Pour cette raison, nous allons vous dire pourquoi il portait toujours les mêmes vêtements marqués par un jean, des baskets et un pull à col long.

C’est la vraie raison pour laquelle Steve Jobs portait toujours les mêmes vêtements

Steve Jobs avait tout incroyablement mesuré. Sa vision du monde de la technologie a fait de lui un véritable gourou à imiter. Pour cette raison, il est possible de penser que derrière la décision de son habillement il y avait une stratégie clairement mesurée. D’après la biographie de Steve Jobs écrite par Walter Isaacson, l’ancien PDG d’Apple a directement demandé au biographe pourquoi il pensait qu’il s’habillait toujours de la même manière, comme on dit depuis iPadizate.

La réponse a été simple et directe : « C’est un uniforme. J’ai décidé que j’avais beaucoup de décisions à prendre chaque jour, alors j’ai voulu me simplifier la vie. » De cette façon, toute l’idéologie derrière la simplicité et la simplification des processus que Steve Jobs avait en tête se reflétait également dans ses vêtements. Ses vêtements en disaient beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s’attendre à un moment donné. Au-delà de l’imposante sobriété de ses vêtements, l’idée que véhiculait Jobs était très diverse et interprétable, mais il s’est toujours concentré sur la sobriété des formes et la simplicité.

Ces valeurs étaient précisément ce qui faisait briller l’iPhone au-dessus de la grande majorité des téléphones. L’idée qu’ils avaient en tête lors de son développement est qu’il soit très facile à utiliser, avec un design sobre et élégant, mais en même temps décontracté.

Steve Jobs a opté pour le minimalisme jusque dans son mode de vie.

Il a assuré qu’il devait prendre de nombreuses décisions, donc vêtu d’un « uniforme », il pouvait prés

En fait, Jobs a tenté d’étendre cette idée à ses ouvriers essayant de mettre en place un uniforme de travail. Cependant, il a dû reculer lorsqu’il s’est rendu compte que c’était quelque chose que ses ouvriers n’aimaient pas. Par conséquent, il a renversé le concept et mis en place un code vestimentaire informel pour éviter les costumes.

Ainsi, le minimalisme et la manière de le transmettre même à travers les vêtements sont devenus un signe clé d’Apple à l’époque de Steve Jobs.

Un modèle

La vérité est que l’image projetée par Steve Jobs a été étirée. Tous les grands gourous de la technologie ont essayé d’imiter la simplicité. Certains recherchent la proximité, d’autres un peu plus traditionnels, mais évitent toujours les costumes au profit d’un style casual qui se limite généralement à un jean et un tee-shirt.

La manière dont le pouvoir est appréhendé dans le monde technologique est très différente de celle des autres secteurs. En cela, le pouvoir réside dans les idées que quelqu’un peut avoir et pas tant dans son apparence physique. En fait, d’autres secteurs ont toujours insulté le secteur technologique pour le simple fait d’opter pour une esthétique très différente de celle traditionnelle. C’est précisément une esthétique proche et interpellante du spectateur, mais en même temps révolutionnaire et qui dit aux utilisateurs qu’ils sont vraiment modernes par rapport à d’autres secteurs stagnants.

Le meilleur exemple de cette informalité pourrait être Mark Zuckerberg, car le propriétaire de Meta a toujours tendance à avoir un style vraiment informel. Indépendamment du fait qu’il prend plus tard des décisions qui le rapprochent vraiment de la position classique d’un PDG, comme sa politique actuelle de licenciement en raison de la crise que traverse l’entreprise.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :