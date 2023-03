TNT gratuite pour votre Xiaomi TV sans antenne et sans installer d’application : jusqu’à 65 chaînes de télévision rien qu’en ouvrant cette page

Le catalogue de smart TV de Xiaomi n’a fait que croître depuis son arrivée dans notre pays il y a quelques années. Aujourd’hui, nous avons une tonne de modèles de toutes tailles, prix et caractéristiques. Tous sont équipés d’Android TV et de Chromecast intégré, ce qui vous permet d’avoir beaucoup d’applications et de jeux.

Mais si vous ne voulez rien installer, la meilleure option est ‘TVendirecto’, qui sera très utile si vous n’avez pas de prise d’antenne à l’endroit où vous avez mis votre nouveau téléviseur Xiaomi ou si vous voulez simplement regarder la TNT d’une manière très spécifique et vous ne voulez pas acheter le câble d’antenne ou le connecter à votre smart TV.

Toute la TNT en direct et sans applications

Malgré le fait qu’il existe de nombreuses méthodes pour pouvoir visualiser toutes les chaînes TNT sur notre smart TV Xiaomi, telles que les applications IPTV ou d’autres types d’applications, en plus de la méthode traditionnelle avec le câble d’antenne et le réglage habituel, la plateforme web ‘TVendirecto’ ne nécessite aucun téléchargement.

Ce service Web est totalement gratuit, et grâce à lui, vous pouvez syntoniser jusqu’à 65 chaînes TNT en direct. Il vous suffit d’accéder à ce lien depuis n’importe quel navigateur sur votre téléviseur Xiaomi et de commencer à profiter de toutes les chaînes proposées par cette plateforme.

Vous aurez à votre disposition toutes les chaînes de télévision généralistes espagnoles telles que Telecinco, Antena 3, Cuatro, LaSexta, La1… toutes regroupées dans une interface très facile à voir et très intuitive, comme s’il s’agissait d’une application spécialement créée pour cela.

De plus, vous pouvez également voir les chaînes par catégories, et nous avons des sports, des programmes pour enfants et même toutes les chaînes régionales. Il vous suffit de cliquer sur la chaîne que vous souhaitez regarder et elle commencera à jouer automatiquement.

Si vous n’êtes pas inspiré et avez besoin de savoir ce qui peut attirer votre attention, cette plateforme dispose également d’un guide TV, à partir duquel vous pouvez avoir une meilleure vision par chaîne du contenu qui est actuellement diffusé sur chaque chaîne, et ainsi vous décider plus rapidement. .

Grâce à des plateformes comme celle-ci, nous n’avons pas besoin d’avoir une prise d’antenne ou une application prenant de la place sur notre Xiaomi TV. Nous ouvrons simplement le navigateur, recherchons ‘TVendirecto’ et commençons à profiter de toutes les chaînes espagnoles de la TNT classées par catégorie et même avec un guide TV.

