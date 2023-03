Ce jeu est identique à Vampire Survivors et vous offrira des dizaines d’heures de pure dépendance

Le titre de Zitga s’attache à imiter une formule qui rencontre aujourd’hui un énorme succès.

Dans Shadow Survival, nous devrons survivre à des milliers d’ennemis

L’écosystème de jeu Android s’adapte à pratiquement tous les types de joueurs. Il y a ceux qui recherchent des jeux avec de bons graphismes et d’autres qui tardent à se procurer d’autres titres qui s’engagent à donner une tournure à un genre spécifique. C’est l’un de ces cas, puisque nous vous proposons un jeu très similaire à Vampire Survivors et qui a l’intention de prendre pied dans ce genre de plus en plus surchargé. On parle de « Shadow Survival ».

Shadow Survival, l’engagement pour un genre qui frappe fort

Dans « Shadow Survival », nous nous retrouvons avec un jeu engagé dans un genre qui explose lentement et qui a des bases très solides dans lesquelles il est difficile d’évoluer mais qui apporte un grand niveau de dépendance à tous ceux qui l’essayent en raison de sa simplicité d’initiation mais sa complexité lors de sa maîtrise.

Le jeu a exactement les mêmes mécanismes que nous avons l’habitude de voir dans les titres du genre créés par « Vampire Survivors ». Nous sommes un héros avec certains pouvoirs et nous devons monter de niveau en tuant les vagues infinies d’ennemis qui nous attaquent. La chose paradigmatique du genre est que pour cela l’attaque est automatique et nous n’avons qu’à nous soucier de nous déplacer en évitant les ennemis. À chaque niveau supérieur, nous débloquerons une caractéristique passive ou active qui nous donnera un certain avantage au combat. Certains sont très puissants, et d’autres deviennent étonnants lorsque nous les mélangeons avec d’autres fonctionnalités. Ainsi, il y a un grand dynamisme lors du choix de notre construction avec laquelle nous nous sentons le plus à l’aise pour remporter la victoire.

Comme d’autres jeux de ce style, il a une bonne liste de héros, chacun avec différentes possibilités de personnalisation.

Là où le jeu diffère, c’est dans son esthétique, puisqu’il possède une finition chibi très intéressante. Cela nous permettra de profiter d’un titre dont nous connaissons déjà la mécanique mais avec une finition artistique totalement différente. Abandonnez le style gothique et dark fantasy pour un look beaucoup plus convivial et divertissant qui pourra toucher un public beaucoup plus large. En revanche, le jeu est légèrement plus frénétique et le personnage se déplace à une vitesse beaucoup plus élevée.

En résumé, vous aimerez ce jeu si :

Vous aimez le genre créé par « Vampire Survivors ».

Vous voulez un jeu rapide, flexible et incroyablement fluide.

Vous aimez l’esthétique cartoon ou chibi avec une touche de facilité.

Misez sur des jeux avec plusieurs héros à débloquer pour varier le gameplay.

Shadow Survival est disponible pour Android. A cette occasion, il ne peut pas être téléchargé pour d’autres systèmes d’exploitation tels que iOS. Cependant, il est plus que possible que le titre finisse par arriver également.

Téléchargez « Shadow Survival » sur le Google Play Store

Si, au contraire, vous voulez essayer le jeu qui est à l’origine de tout cela et qui est devenu l’un des meilleurs jeux Android de 2023, vous pouvez également le faire entièrement gratuitement.

Téléchargez « Vampire Survivors » sur Google Play Store

