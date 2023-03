ChatGPT reçoit l’une des nouvelles les plus attendues : vous pouvez désormais vous connecter à Internet

GPT-4 n’était pas la seule grande annonce OpenAI ce mois-ci

ChatGPT est le chatbot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle d’OpenAI

GPT-4 n’était pas la seule grande annonce d’OpenAI pour ce mois de mars. L’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle a présenté cette semaine l’arrivée d’une des innovations les plus importantes et attendues à destination de son chatbot basé sur son grand modèle de langage : la possibilité d’intégrer des plugins dans le chat, et ce qui est encore mieux, la possibilité de en ajoutant une connexion Internet, afin que l’IA puisse accéder aux dernières informations.

De OpenaAI, ils affirment avoir commencé à travailler avec certaines sociétés externes pour développer des plugins compatibles avec ChatGPT pour des services tels que Kayak, Expedia, Klarna, Wolfram ou Shopify. De plus, ils ont présenté leurs propres deux plugins : un navigateur web intégré dans ChatGPT et un interpréteur de code.

Plugins dans ChatGPT, la prochaine grande chose dans le chatbot OpenAI

Son incapacité à se connecter à Internet et à accéder aux informations récentes sur des sujets pertinents a été, depuis sa création, l’une des principales limitations de ChatGPT. L’arrivée de la nouvelle version de Bing avec GPT-4 et sa capacité à accéder à Internet ont encore mis en évidence cette restriction, et OpenAI a décidé d’apporter une solution.

Dans la démo du plugin de navigateur, OpenAI a montré comment le chatbot a pu obtenir des informations sur la popularité dans les salles des films primés aux Oscars 2022. La société met en évidence d’autres possibilités que l’ouverture d’Internet à ChatGPT peut permettre de faire face aux utilisateurs.

D’autre part, la documentation officielle suggère que ChatGPT pourra obtenir des informations en temps réel et les utiliser pour tirer encore plus parti des API, pouvant ainsi effectuer des actions sans avoir besoin d’interaction de l’utilisateur, comme faire des réservations d’hôtel à l’heure pour planifier des vacances.

Pour le moment, seul un nombre limité de développeurs et d’utilisateurs « de confiance » auront accès aux outils nécessaires pour commencer à développer des plugins. Quant à ceux développés par OpenAI, ils seront bientôt accessibles à un petit nombre d’utilisateurs dans un premier temps.

