WhatsApp est mis à jour pour que vous puissiez l’utiliser non seulement sur votre mobile ou tablette Xiaomi, mais sur jusqu’à quatre appareils en même temps

L’une des applications de messagerie instantanée les plus célèbres au monde est WhatsApp, et pour rester numéro un, elle doit faire face aux changements qui surviennent dans d’autres applications similaires, telles que Telegram, qui a récemment été mise à jour avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

WhatsApp, qui a été non-stop pendant quelques mois pour inclure de nouvelles fonctions et fonctionnalités, des changements de conception et des améliorations de sécurité, travaille sur une nouvelle mise à jour qui vient sur votre mobile Xiaomi et qui vous permettra d’utiliser l’application sur beaucoup d’autres dispositifs.

Utilisez WhatsApp sur quatre appareils différents

Jusqu’à présent cette année, WhatsApp a appliqué des modifications à la conception de l’application, de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de nouvelles icônes et même la possibilité de l’utiliser sur votre tablette Xiaomi. Désormais, en plus du mobile et de la tablette, vous pourrez discuter avec votre famille et vos amis sur deux autres appareils en même temps.

Il y a quelque temps, WhatsApp a été mis à jour pour nous permettre de nous connecter avec notre compte sur un autre appareil et de pouvoir discuter sans avoir à avoir notre mobile Xiaomi avec batterie et connecté à Internet. Désormais, cette fonctionnalité s’étend aux quatre appareils.

C’est la société elle-même qui a annoncé cette mise à jour via son compte Twitter officieloù il a communiqué que les nouvelles connexions continueront d’être synchronisées et cryptées même si votre mobile Xiaomi (ou l’appareil principal) est à court de batterie.

Pour avoir votre session WhatsApp sur n’importe quel autre appareil, Xiaomi ou non, il vous suffit de prendre l’appareil, d’entrer les paramètres de WhatsApp en cliquant sur les trois points en haut à droite et en cliquant sur ‘Appareils liés’ .

Vous pourrez connecter votre tablette Xiaomi, votre ordinateur portable et un autre ordinateur, tablette ou mobile que vous souhaitez pouvoir parler au monde entier à partir de l’un des quatre appareils. Une fonction très utile qui élargit désormais les horizons grâce à la nouvelle mise à jour de WhatsApp.

Grâce à de nouvelles fonctions comme celle-ci, en plus des nombreuses mises à jour que nous avons vues ces mois-ci, WhatsApp fait de grands efforts pour rester en tête dans un monde numérique dans lequel les options pour parler via les réseaux sociaux sont de plus en plus diversifiées.



