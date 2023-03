Voici la longue liste d’appareils que vous pouvez charger avec le chargeur Xiaomi GaN 65W

L’achat d’un nouveau mobile n’est généralement pas une tâche facile. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte : appareil photo, écran, batterie, charge rapide… L’un des avantages de Xiaomi est son large catalogue d’appareils, qui nous permet de choisir exactement ce dont nous avons besoin, mais il ne fait pas que s’appliquent aux téléphones mobiles, mais aussi aux expéditeurs.

L’entreprise est l’une des rares à continuer d’offrir le chargeur gratuitement sur toute la gamme de mobiles, mais nous pouvons également choisir de l’acheter séparément si nous en avons besoin pour notre ordinateur portable, tablette ou tout autre type d’appareil, et le Xiaomi GaN 65 W est l’une des meilleures options.

Combien de choses puis-je charger avec le Xiaomi GaN 65W ?

Si vous voulez une réponse courte, beaucoup d’entre eux. Le chargeur Xiaomi GaN regorge de technologies dans sa taille modeste, et c’est pourquoi il vous permet de charger non seulement des téléphones portables (et à une bonne vitesse), mais également une grande variété d’appareils à la fois de Xiaomi lui-même et de beaucoup de Autres marques.

Mais d’abord, apprenons un peu plus sur ce qu’est cette technologie GaN et pourquoi elle rend le chargeur de Xiaomi si intelligent : le nitrure de gallium ou GaN est un matériau semi-conducteur doté de grandes qualités pour charger des appareils. Il permet au chargeur d’être plus petit, plus léger et plus efficace.

Ce matériau, utilisé dans l’ingénierie aérospatiale et dans le domaine militaire, atteint le grand public pour offrir une vitesse de charge de 65 W qui sert à alimenter des ordinateurs portables tels que le MacBook Pro ou augmenter la vitesse de charge de l’iPhone, dont le chargeur (vendu séparément ) ne dépasse pas 20 W.

Mais Xiaomi n’a pas voulu faciliter la vie uniquement aux utilisateurs d’Apple. Le Xiaomi GaN 65W peut également être utilisé pour charger les ordinateurs portables suivants :

De plus, le Xiaomi GaN 65W dispose de la dernière technologie en matière de sécurité de charge, avec des fonctions telles que la protection contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits, la surchauffe, la résistance à l’électricité statique et les faibles interférences électromagnétiques pour une charge efficace, rapide et sûre.

Gracias a la conectividad USB-C de este cargador GaN de Xiaomi, a su minúsculo tamaño ya su reducido peso, podremos llevarlo a cualquier lugar para cargar nuestro portátil, nuestro móvil, auriculares, batería externa o cualquier otra cosa que se nos venga a la Tête. Le tout pour moins de 30 euros.

Chargeur rapide Xiaomi 65W avec GAN Tech – Chargeur de charge rapide, 65W, GAN, matériau semi-conducteur de troisième génération, compact, blanc (version ES + 3 ans de garantie)

