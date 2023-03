Les Samsung Galaxy Z Fold2 et Galaxy A52 5G reçoivent la mise à jour Android de mars 2023

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold2 et Galaxy A52 5G dans le monde entier avec les versions de firmware F916BXXS2JWC1 et A526BXXU2EWB5, respectivement.

Multitâche sur le Samsung Galaxy Z Fold2

D’un pas ferme, Samsung continue de mettre à jour davantage de téléphones Galaxy avec le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de mars. Cela inclut non seulement ses appareils haut de gamme comme les séries Galaxy S et Galaxy Z, mais également les smartphones de la famille Galaxy A.

Ainsi, comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de mars 2023 sur deux autres terminaux de la famille Galaxy, les Samsung Galaxy Z Fold2 et Galaxy A52 5G.

La mise à jour Android de mars atteint le Samsung Galaxy Z Fold2 et le Galaxy A52 5G

La mise à jour de sécurité de mars 2023 arrive déjà sur Samsung Galaxy Z Fold2 dans un grand nombre de régions du monde telles que les pays européens, le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, l’Indonésie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, l’Égypte, Israël, aux Émirats arabes unis, au Nigéria, au Maroc, en Inde ou aux Philippines avec la version de micrologiciel F916BXXS2JWC1.

De leur côté, les Samsung Galaxy A52 5G d’France, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Portugal, d’Autriche, de Croatie, de Grèce, de Hongrie, d’Irlande, de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de République Tchèque , la région baltique, la Suisse, le Luxembourg, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, les Philippines et l’Australie reçoivent également cette mise à jour avec le numéro de version A526BXXU2EWB5.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige un total de 50 problèmes de sécurité et de confidentialité précédemment détectés, corrige quelques bugs généraux de l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances des deux smartphones.

Si vous possédez l’un de ces deux Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans les Paramètres.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :