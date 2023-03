Microsoft publie Windows 11 Preview Build 22624.1470 sur le canal bêta

Cette semaine, Microsoft a déjà publié des mises à jour pour le canal de prévisualisation des versions et le canal de développement. Maintenant, une nouvelle mise à jour de prévisualisation est également déployée sur le canal bêta et le canal Canary. La nouvelle mise à jour arrive en tant que version 22624.1470 de Windows 11 sur le canal bêta.

Comme d’habitude, la mise à jour du canal bêta est disponible en deux versions différentes ; Windows 11 build 22624.1470 qui a toutes les modifications, et il existe une autre build Windows 11 build 2222621.1470 qui a des fonctionnalités limitées. Les deux mises à jour sont étiquetées comme KB build KB5023780.

Découvrons les nouveautés de la dernière mise à jour.

Les nouvelles mises à jour ajoutent des hubs USB4 et des paramètres de périphériques. USB4 est le port de nouvelle génération et les appareils pris en charge auront désormais des paramètres pour afficher ses informations complètes. Il est disponible sous Paramètres > Bluetooth et appareils > USB > Concentrateurs et appareils USB4. Il affiche des informations :

Affichez l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés.

Affichez les attributs et les capacités associés au domaine USB4.

Copiez les détails dans le presse-papiers afin qu’ils puissent être partagés avec le support client ou les administrateurs système pour le dépannage.

Il existe un nouveau bouton de copie des notifications contenant des codes 2FA pour copier facilement les codes requis.

Dans la barre d’état système, la mise à jour affiche désormais un statut VPN visible (un petit bouclier au-dessus de l’icône WiFi) lorsque l’appareil est connecté à un profil VPN.

La nouvelle mise à jour inclut désormais une option pour afficher les secondes dans l’horloge sur la barre d’état système.

Ce sont des changements exclusifs pour la version 22624.1470. Voyons maintenant les changements pour les deux builds.

La barre de recherche de la barre des tâches sera désormais plus claire lorsque le thème Windows est défini sur une couleur personnalisée.

Correctifs dans la version 22624.1470

[Live captions]

Nous avons résolu le problème qui empêchait les sous-titres en direct de fonctionner pour le chinois traditionnel sur les appareils Arm64.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1470 & Build 22624.1470

[Search on the Taskbar]

Correction des problèmes de rendu lors de l’utilisation du clavier tactile avec le champ de recherche dans la barre des tâches.

Correction d’un problème lorsque le double-clic sur le glyphe de surbrillance de recherche dans la zone de recherche le faisait disparaître.

Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait au hasard.

Correction d’un problème où l’icône de recherche tournait de manière incorrecte pour les langues de droite à gauche (RTL).

Correction d’un problème où vous avez peut-être vu du texte scintiller dans la zone de recherche lorsque vous cliquez dessus.

Correction d’un problème où la zone de recherche pouvait disparaître sur un moniteur si vous en utilisiez plusieurs.

Corrections d’accessibilité apportées aux paramètres de recherche sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

Si vous êtes sur la mise à jour précédente du canal bêta, votre PC sera automatiquement mis à jour vers la nouvelle version. Vous pouvez obtenir une version 22624.1470 ou 22621.1470. Si vous recevez la version 22621.1470, vous pouvez passer à la version principale 22624.1470.

Pour rechercher manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Windows Update > Rechercher la mise à jour.

