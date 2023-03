Windows 11 Insider Preview Build 25324 apporte de nouvelles fonctionnalités à la chaîne Canary

Récemment, Microsoft annoncé un nouveau canal de prévisualisation pour le programme de prévisualisation Windows Insider – le canal Canary. Les versions Canary sont idéales pour les utilisateurs hautement techniques, qui peuvent prévisualiser les dernières modifications de la plate-forme au début du cycle de développement. Aujourd’hui, Microsoft lance une nouvelle version d’aperçu de la version Canary, la plus récente est étiquetée avec la version 25324. Lisez la suite pour en savoir plus.

Microsoft installe la nouvelle version d’aperçu d’initié de Windows 11 sur les PC éligibles avec le numéro de version 25324.1000 (rs_prerelease). Les versions les plus récentes seront publiées sur le canal de développement avec la série 23000 et les versions Canary sont fournies avec la série 25000. Si vous êtes un testeur et que vous avez opté pour la version Canary, vous recevrez la nouvelle mise à jour par liaison radio, vous pourrez l’installer rapidement sur votre PC Windows 11.

Passant aux modifications, la préversion 25324 de Windows 11 est livrée avec un tableau de widgets plus évolué avec un grand canevas (expérience à 3 colonnes sur les appareils pris en charge). La nouvelle mise à jour apporte la page Paramètres des concentrateurs et périphériques USB4, accessible en naviguant vers Paramètres> Bluetooth et périphériques> USB> Concentrateurs et périphériques USB4. La mise à niveau affichera également des avertissements pour les mots de passe non sécurisés lors du copier-coller.

Windows 11 prend en charge la famille de fonctions de hachage SHA-3 ainsi que les fonctions et algorithmes dérivés. Pour des améliorations, la nouvelle version d’aperçu prend en charge plusieurs caméras pour Windows Hello, si vous avez plusieurs caméras connectées qui prennent en charge Windows Hello, vous pouvez maintenant sélectionner la caméra dans les paramètres.

La mise à niveau apporte également des icônes animées pour les widgets dans la barre des tâches, un nouveau Bing dans la barre des tâches, des améliorations de saisie pour les polices chinoises simplifiées, de meilleures performances pour l’explorateur de fichiers, etc. Voici toutes les modifications apportées à Windows 11 avec la version Canary.

Widget Nous commençons à déployer des icônes animées pour les widgets sur la barre des tâches. L’animation se déclenche lorsque vous survolez ou cliquez sur le point d’entrée de la barre des tâches Widgets ou lorsqu’une nouvelle annonce de widget s’affiche sur votre barre des tâches. Actuellement, seules quelques icônes météo et financières sont prises en charge.

Rechercher dans la barre des tâches Une fois que vous avez accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvre l’expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n’avez pas accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comportera un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Nous commençons à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.

Saisir Nous avons mis à jour plusieurs polices chinoises simplifiées et Microsoft Pinyin IME pour prendre en charge GB18030-2022. Avec cette mise à jour, vous pouvez saisir et afficher des caractères à partir du niveau de conformité 1 ou 2 via les ajouts à Microsoft Yahei, Simsun et Dengxian. Les extensions Unicode E et F sont désormais prises en charge dans notre police Simsun Ext-B pour répondre aux exigences du niveau 3.

Paramètres Dans le cadre de la dépréciation de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT, nous avons commencé à rediriger certains des dépanneurs trouvés sous Paramètres > Système > Dépanner et dans d’autres zones du système d’exploitation vers la nouvelle plateforme de dépannage Obtenir de l’aide. Si vous avez plusieurs caméras prenant en charge Windows Hello, vous pouvez désormais sélectionner votre caméra préférée sous Paramètres > Comptes > Options de connexion.

Explorateur de fichiers Apporté quelques modifications qui devraient sensiblement améliorer les performances de la phase de « calcul » lors de l’envoi d’un grand nombre de fichiers à la fois dans l’Explorateur de fichiers vers la corbeille.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal Canary dans le programme de prévisualisation de Windows Insider, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

