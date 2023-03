Apple mange tout le gâteau Android

Sans aucun doute, le géant de Cupertino est le seul fabricant de « l’industrie des smartphones » qui se développe dans ce scénario, dans lequel Android perd des parts sans rémission.

Si l’on regarde les résultats des ventes, dans l’industrie mobile, seul Apple peut sourire en ces temps.

Le contexte mondial n’aide certainement pas à analyser de manière 100% objective et impartiale toutes les données que les principaux consultants et experts du secteur nous envoient, et c’est que dans un scénario de chutes massives des ventes de smartphones dans le monde, il fait 10 ans que si peu de téléphones portables ont été vendus, il semble que seul Apple ait des raisons de sourire alors que toute la plate-forme Android perd des parts de marché à pas de géant.

Il est déjà officiel que ni Samsung n’évite la crise, ni les wearables qui connaissent leur apocalypse particulière, mais dans tout ce chaos, Apple se démarque et le lancement de son iPhone 14, qui au dernier trimestre 2022 a enregistré une énorme croissance de la demande chaque année.La part d’Apple, qui a augmenté plus que jamais au détriment d’Android.

Les données proviennent de Counterpoint Research, comme vous le verrez, qui a également publié le graphique suivant et révélateur, où l’on note la lente croissance d’Harmony OS, qui continue de prendre pied en Chine, ainsi que la chute retentissante d’Android et du augmentation annuelle qu’Apple enregistre toujours au quatrième trimestre, lors de la présentation de ses nouvelles familles d’iPhone, bien qu’elle ait augmenté en 2022 par rapport aux années précédentes :

Dans un scénario complexe, l’ensemble de l’industrie mobile chute de 14 % tandis qu’Apple a gagné environ 2 % de la part de la plate-forme Android, étant également le seul fabricant à descendre en dessous de la moyenne de l’industrie.

À l’échelle mondiale, l’ensemble de l’industrie des smartphones a chuté de 14 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2022, bien qu’iOS et Apple aient surperformé le marché en ne perdant que 12 %, tandis qu’Android a chuté de 16 % devant le marché plus large lui-même.

C’est-à-dire que la saine concurrence directe entre Apple et Android à partir de laquelle nous, les utilisateurs, nous alimentons, et qui apporte chaque année des nouvelles importantes aux deux plateformes, a fait pencher cet équilibre vers Cupertino ces derniers temps, avec environ 2 points de pourcentage que le géant de la pomme a volé à Google tout au long de 2022.

Cela laisse Apple avec une part de 22 % au quatrième trimestre 2022, tandis qu’Android tombe à 76 %. En ce qui concerne 2021, ces parts étaient de 21 % pour Apple et de 78 % pour Android, parlant toujours de la même période, bien que chaque trimestre montre que 2 % sont allés à la plate-forme iOS à partir d’Android.

Android est bien plus exposé à la crise puisque les gammes abordables sont celles qui souffrent le plus, et c’est là dans les gammes moyennes et économiques que se situe l’essentiel des ventes des constructeurs avec Android.

De leur côté, Huawei et HarmonyOS progressent également lentement, conservant 2% du gâteau de l’industrie au T4 2022, principalement grâce à leur pénétration en Chine, puisque le veto des États-Unis a pratiquement fermé les portes à 100% des marchés internationaux, tant en Europe et en Amérique ou autres territoires.

Comment expliquer ces mouvements est simple, puisqu’Apple maintient sa base d’utilisateurs dans la gamme la plus « haute » et avec des prix élevés, qui est en fait celle qui souffre le moins des crises, alors qu’Android est beaucoup plus exposé aux fluctuations du marché que l’essentiel de ses ventes se situent dans les mobiles les plus abordables, la gamme basse et économique étant celle dont les ventes ont le plus chuté en raison de l’environnement géopolitique, de la guerre en Ukraine, des batailles commerciales entre la Chine et les États-Unis, ainsi que de la croissance inflation.

De manière générale, la baisse mondiale des ventes de smartphones est logique pour affecter davantage Android, car il a plus de parts de marché et ses utilisateurs se situent dans les gammes les moins chères, qui sont celles qui souffrent le plus dans les environnements de crise. Donc, s’il est vrai qu’Apple gagne du terrain, il faudra attendre de voir comment les marchés émergents comme la Chine et l’Inde se redressent, ainsi que l’impact du décollage de Huawei avec Harmony OS dans son pays natal et l’arrivée de nouveaux la connectivité par satellite qui devrait être le prochain cheval de bataille du secteur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :