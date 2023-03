Le coup de poing sur la table Xiaomi avec le Redmi Note 12 Pro+ : place au milieu de gamme de 200 mégapixels

Nous avons passé des années à assister à une escalade des armes qui amène les téléphones portables à disposer d’appareils photo de plus en plus puissants en termes de mégapixels. Les capteurs poussent tantôt oui et tantôt non, mais leur division interne oui et en ce moment, aujourd’hui, le plafond est fixé par les 200 mégapixels qui étaient réservés aux plus hautes gammes du marché. Comme le Xiaomi 12T Pro.

Jusqu’aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui était le jour où le Redmi Note 12 Pro+ 5G de Xiaomi a mis le pied sur le marché, et avec lui les capteurs de 200 mégapixels ont atterri dans son milieu de gamme. 200 mégapixels pour l’appareil photo principal du mobile le plus puissant lancé à ce jour dans notre pays par la marque Redmi, deuxième derrière Xiaomi.

La caméra Redmi la plus puissante arrive en France

Avec le Redmi Note 12 Pro+ 5G, nous n’obtenons pas une mais trois caméras. Quatre, si l’on compte l’avant, celui qui propose 16 mégapixels avec un objectif f/2,45 pour les selfies, les appels vidéo et tout autre usage auquel on peut penser. Trois caméras divisées en une caméra principale, une caméra super grand angle et une caméra à mise au point macro. Nous aurions besoin d’une sorte de téléobjectif pour compléter l’équipe, mais avec l’appareil photo principal, nous pouvons en avoir plus qu’assez.

Parce que 200 mégapixels vont très loin. Surtout quand on sait que, sauf à activer expressément le mode 200 mégapixels, on obtiendra des photos de 12,5 mégapixels (grâce au pixel bining) avec beaucoup de lumière. Et la lumière en photographie est une information. Son capteur Super Pixel 16 en 1 nous permet de capturer automatiquement des photos à utiliser, nous permet de les étendre à 200 mégapixels et, bien sûr, ce dernier nous permet de jouer avec des découpes à l’extrême. Donc, nous n’avons pas de zoom optique en tant que tel, mais un recadrage de ces 200 mégapixels peut bien en avoir l’air en dernière instance.

Ces 200 mégapixels sont accompagnés d’un objectif f/1.65. Pour qu’on se comprenne, un objectif très lumineux. Proche des plus brillants qui aient jamais mis les pieds dans le monde des téléphones portables. Et au cas où nous aurions besoin de précision dans la mise au point, sachez que nous avons également une stabilisation optique. L’objectif de cet appareil photo flotte entre des aimants pour éviter les tremblements sur les photos, pour améliorer la mise au point et pour nous aider beaucoup lorsque la photo que nous prenons est de nuit et que nous devons ouvrir l’obturateur plus que nécessaire.

Xiaomi lui-même souligne que nous avons jusqu’à 159% d’amélioration de la capture de la lumière la nuit par rapport à la dernière génération. Ce n’est pas anodin, ni un moyen de paiement. La caméra comporte également quelque chose appelé ALD, ou Atomic Layer Deposition, qui promet également d’améliorer les prises de vue dans des éclairages complexes. Le tout au service d’offrir la meilleure photographie jamais vue dans la gamme Redmi. Une autre étape importante pour l’entreprise.

Jusqu’à aujourd’hui, les capteurs de 200 mégapixels étaient réservés aux modèles super premium des différentes marques. C’est terminé. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G arrive avec une équipe de caméra très puissante mais aussi avec une charge rapide de 120W, avec un écran AMOLED de 120Hz, avec un son Dolby Atmos et avec le reste des fonctionnalités qui arrosent le reste de votre famille. Sans aucun doute, un vrai coup de fil qui vaudra la peine d’être testé. Parce que cet appareil photo promet beaucoup.

