Redmi Note 12 5G : le best-seller économique renouvelle son design et lance un processeur

Le Redmi Note 12 5G veut conquérir la poche de ceux qui recherchent un mobile pas cher avec 5G.

Le nouveau Redmi Note 12 5G est une version légèrement améliorée du Redmi Note 12

La grande famille Redmi Note 12 de Xiaomi a également de la place pour les smartphones économiques avec 5G. La société pékinoise a présenté la version avancée du modèle le plus basique de la famille, le Redmi Note 12 5G. Cette variante vise à conquérir la poche de ceux qui recherchent un téléphone bon marché mais complet et sans négliger les dernières avancées en matière de connectivité.

Le Redmi Note 12 5G est un modèle presque tracé au Redmi Note 12, et il ne comprend que quelques changements dans sa fiche technique et son design. Nous allons passer en revue toutes ses fonctionnalités et les détails liés à sa disponibilité.

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G, toutes les infos

Redmi Note 12 5G Caractéristiques Dimensions 165,88 x 76,21 x 7,98 mm

189 grammes Filtrer 6,67 pouces AMOLED DotDisplay Full HD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 RAM 4/6 Go Système opératif MIUI 14 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go appareils photo arrière:

48 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

frontale:

13MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 33W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, prise casque 3,5 mm, microSD jusqu’à 1 To, déverrouillage par reconnaissance faciale connectivité Double 5G, WiFi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC, IR Blaster

Le design du Redmi Note 12 5G n’est pas très différent du reste des modèles de la famille. L’appareil a un corps en plastique avec des bords droits et un dos légèrement incurvé aux extrémités, un écran complètement plat dirigé par un petit trou centré en haut. Il est possible d’acheter le téléphone dans les couleurs vert, gris et bleu.

L’écran a une diagonale de 6,67 pouces, la technologie AMOLED et une résolution Full HD + avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1200 nits à l’extérieur.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, associé à 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout cela reste. Soutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant être chargée à une puissance maximale de 33W à l’aide du chargeur et du câble inclus dans la boîte.

Son système de caméra est dirigé par un appareil photo principal de 48 mégapixels, accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. La caméra selfie dispose de 13 mégapixels et peut être utilisée en complément du lecteur d’empreintes digitales latéral grâce au système de reconnaissance faciale.

Prix ​​​​du Redmi Note 12 5G et où l’acheter

Le nouveau Redmi Note 12 5G est disponible dès le jour de sa présentation en France auprès de tous les opérateurs espagnols, ainsi que dans les stores Media Markt, El Corte Inglés, FNAC, Alcampo, Phone House et Xiaomi au prix de 299, 99 euros en sa version de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

Son système de caméra se compose de trois capteurs arrière, le principal étant de 48 mégapixels, ainsi que d’un capteur ultra grand angle et d’un macro.

Redmi Note 12 5G

Il existe une version moins chère, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, disponible sur Amazon, PCComponentes et Mi.com au prix de 279,99 euros.

Achetez le Redmi Note 12 5G sur mi.com/es

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :