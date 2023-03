Les Redmi Note 12 sont un avant et un après pour Xiaomi : le saut de puissance à tous les niveaux est déjà là

Le jour est arrivé que Xiaomi a marqué sur le calendrier, dans lequel il a fixé l’entrée en France de l’une de ses gammes les plus puissantes de l’année. Nous parlons du Redmi Note 12, qui débarque en quatre saveurs et fait monter la température du marché du milieu de gamme en raison de différents facteurs. Et nous ne parlons pas seulement d’une rénovation à utiliser, non. Il y a des nouvelles. Et des nouvelles intéressantes.

Bien que Xiaomi ait assez bien différencié les lignes de sa marque principale et de Redmi ces dernières années, depuis sa scission, le Redmi Note 12 relève la barre de la puissance et intègre des fonctionnalités que nous n’avions vues que dans des téléphones plus chers auparavant. Un avant et un après qui égalise bien des forces et qui fait comprendre que la marque va à tout, même à se concurrencer si nécessaire.

Le level up du Redmi Note 12

Avec le renouvellement de la famille Redmi Note, Xiaomi met en circulation quatre modèles qui correspondent presque 1:1 à ceux de l’année dernière. Ils augmentent tous en puissance, bien que le Redmi Note 12 Pro+ 5G se démarque de tous. La grande augmentation de la puissance photographique de la famille en est distillée, puisque c’est celle qui amène les 200 mégapixels au milieu de gamme du marché.

Il n’y a pas que la photographie, bien sûr, il y a plus de facteurs qui apportent des avantages aux utilisateurs qui veulent suivre le nouveau train familial. Les vitesses de charge augmentent avec les chargeurs qui arrivent sans cesse dans les boîtes. Comme celui de 120 W fourni avec le Redmi Note 12 Pro+ 5G, ou celui de 67 W qui fait de même avec le Redmi Note 12 Pro.

Avec le Redmi Note 12, MIUI 14 arrive également, dont le processus de déploiement est en cours depuis plusieurs semaines maintenant. Ici, comment pourrait-il en être autrement, il vient nativement et fonctionne sur Android 13 (initialement sur le Redmi Note 12 normal), la dernière version du système d’exploitation de Google à ce jour. Tout dans le Redmi Note 12 brille plus que l’année précédente, et bien qu’il y ait encore des modèles à sortir, dans cette génération, nous avons un nouvel ajout.

Le catalogue augmente, la 5G atteint encore plus bas

Dans le Redmi Note 11, la 5G semblait exclusive aux modèles Pro, mais cela se termine dans cette génération. Arrivant par surprise on retrouve le nouveau Redmi Note 12 5G, qui vient s’ajouter et ne soulager aucun de ses frères précédents. Un modèle milieu de gamme assez puissant pour en servir beaucoup et avec un bon niveau dans presque toutes ses gammes.

Son équipement photographique est dirigé par un capteur de 48 mégapixels avec un objectif lumineux f/1.8, l’écran est un AMOLED à 120 Hz avec 1 200 nits de luminosité maximale et sa batterie de 5 000 mAh est livrée avec une charge rapide de 5 000 mAh. Mais tout aussi important que tout cela, c’est qu’il offre la 5G. Enfin, nous avons un Redmi Note avec 5G sans être Pro.5G pour toutes les gammes, avec l’ADN de l’une des marques les plus anciennes et les plus reconnaissables de Xiaomi.

Tout cela, ajoutant également que la Redmi Watch 3 marche sur notre pays, a été présentée aujourd’hui par Xiaomi. Une nouvelle génération d’appareils mobiles et portables pour donner un nouvel air à votre catalogue français. Et pour faciliter le choix de votre marque lorsqu’il s’agit d’obtenir un téléphone compétitif à un prix très raisonnable. Parce que si nous ne voulons pas de Xiaomi, nous aurons toujours Redmi. Et sinon, il nous restera toujours PEU.

Dans le monde Xiaomi | Le coup de poing sur la table Xiaomi avec le Redmi Note 12 Pro+ : place au milieu de gamme de 200 mégapixels

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :