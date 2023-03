Redmi Note 12 Pro+ 5G : le plus avancé de la famille lance un appareil photo de 200 MP et une charge de 120 W

Xiaomi a présenté le modèle le plus avancé de sa nouvelle famille Redmi Note 12 : le Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Le nouveau Redmi Note 12 Pro+ est le modèle le plus avancé de la série Redmi Note 12

Le smartphone phare de la série Redmi Note a enfin été renouvelé. Après un excellent Redmi Note 11 Pro+ lancé l’année dernière, vient maintenant une mise à jour prête à conquérir le segment des téléphones de milieu de gamme grâce aux spécifications les plus avancées qui ont été vues à ce jour dans un smartphone de cette famille. Certaines avancées qui, en revanche, s’accompagnent d’un prix en fonction de la catégorie dans laquelle l’appareil appartient.

Avec le Redmi Note 12 Pro+ 5G, la société souhaitait proposer certaines des spécifications de ses modèles haut de gamme, comme le Xiaomi 12T Pro dans un package moins cher. Ainsi, il aspire à convaincre toutes les personnes qui recherchent un smartphone équipé des dernières avancées techniques, mais qui ne sont pas disposées à dépenser trop d’argent.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro+, toutes les infos

Redmi Note 12 Pro+ Caractéristiques Dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm

208 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 900 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur MediaTek Dimension 1080 5G RAM 8/12 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

Samsung HPX 200MP avec OIS

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 120W (chargeur 120W inclus dans la boîte) Autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.0

nfc

émetteur infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

Audio haute résolution

Le Redmi Note 12 Pro+ est le modèle le plus avancé de la famille, et cela saute aux yeux dès que nous voyons son design pour la première fois. Il a un dos en verre avec une finition brillante, disponible en trois couleurs différentes : noir, bleu et blanc. Les côtés, en plastique, conservent les boutons de volume et d’alimentation (ce dernier avec le lecteur d’empreintes digitales intégré), ainsi que le port USB C et le slot nanoSIM en bas, l’émetteur infrarouge, le haut-parleur et la prise casque 3,5 mm en haut.

Redmi met un accent particulier sur l’écran de l’appareil, l’un des meilleurs vus jusqu’à présent sur un appareil de cette série. Il s’agit d’un panneau OLED flexible avec une diagonale de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 hertz. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une dalle de type LTPO, l’écran est capable de faire varier intelligemment le taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie. Il peut également atteindre une luminosité maximale de 900 nits.

Le panneau est également certifié Dolby Vision et est compatible avec le contenu HDR10. Il est accompagné d’un système audio stéréo pris en charge par le système Dolby Atmos.

Xiaomi a décidé de mettre MediaTek de côté pour une fois et d’intégrer un processeur MediaTek Dimensity 1080 5G à l’intérieur de ce Redmi Note 12 Pro+. Il s’agit d’une puce construite au format 6 nanomètres, avec huit cœurs, dont des cœurs ARM-Cortex A78 hautes performances capables d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,6 GHz.

La puce est associée à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne UFS 2.2. Son logiciel, basé sur Android 12, est personnalisé par la dernière version du système d’exploitation de Xiaomi, MIUI 14.

Comme le reste des modèles de la famille, le Redmi Note 12 Pro+ intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Cependant, c’est le seul des cinq modèles qui composent cette série à équiper un système de charge rapide de 120 W, le même que l’on a déjà vu dans des modèles Xiaomi beaucoup plus chers, comme le Xiaomi 13 Pro. À l’aide du chargeur et du câble inclus dans la boîte, le Redmi Note 12 Pro+ peut charger de 0 à 100 % en seulement 19 minutes.

Un autre aspect à souligner est son système de caméra, dirigé par un capteur Samsung ISOCELL HPX de résolution 200 mégapixels accompagné d’un stabilisateur d’image optique, qui bénéficie également de certaines des fonctions les plus intéressantes introduites dans les modèles plus chers de la série, comme Xiaomi Solution d’image IA et Xiaomi ProCut.

Le reste des appareils photo est le même que celui que nous avons déjà vu dans le Redmi Note 12 Pro : un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un appareil photo macro de 2 mégapixels, en plus d’un 16 mégapixels. capteur avant.

Prix ​​​​du Redmi Note 12 Pro + et où acheter

La nouveauté de Xiaomi est disponible dès le jour de sa présentation dans sa version de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage chez la majorité des opérateurs espagnols, ainsi que chez Media Markt, El Corte Inglés, FNAC, Carrefour, Amazon, Phone House, PC Components, Xiaomi Stores et mi.com.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Son prix de vente officiel est de 499,99 euros, et tous ceux qui décident de l’acheter lors de ses premiers jours de vente recevront la nouvelle Redmi Watch 3 en cadeau.

Achetez le Redmi Note 12 Pro+ sur mi.com/es

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :