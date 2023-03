Nouveau Huawei FreeBuds 5: de grandes améliorations sonores dans des écouteurs au design des plus particuliers

Les Huawei FreeBuds 5 ont été présentés en Chine et devraient atteindre le reste du monde dans les mois à venir.

Le nouveau Huawei FreeBuds 5, avec un design très différent de tout autre casque que nous avons vu jusqu’à présent

En plus de sa nouvelle montre star, la Huawei Watch Ultimate et les Huawei P60 et Mate X3, Huawei a profité de son grand événement matériel annuel pour dévoiler une nouvelle version de ses écouteurs de référence de la série FreeBuds. Les FreeBuds 5 sont officiels et sont, avec les Galaxy Buds Live de Samsung, certains des écouteurs les plus spécialement conçus que nous ayons vus à ce jour.

Près de deux ans se sont écoulés depuis que nous avons pu tester les FreeBuds 4, des écouteurs qui ont réussi à nous convaincre pour leur grande qualité sonore et pour avoir un système de suppression du bruit efficace, ainsi que pour être particulièrement confortables. Avec cette nouvelle génération, Huawei vise à offrir une expérience encore plus confortable et un son de meilleure qualité.

Huawei FreeBuds 5, toutes les infos

Les FreeBuds 5 se distinguent par leur design. Huawei affirme avoir travaillé pour créer un design épuré, combinant des courbes avec des surfaces brillantes pour créer une esthétique jamais vue auparavant dans un casque entièrement sans fil.

Ils sont en plastique et se déclinent en trois couleurs : gris, blanc et corail. Son boîtier en forme d’œuf préserve la couleur du casque. Ceux-ci ont également la certification IP54 qui garantit leur résistance à la poussière et à l’eau.

Dans cette nouvelle génération, Huawei a mis un accent particulier sur la qualité. son, en introduisant un système d’induction magnétique beaucoup plus puissant que la génération précédente, en plus d’augmenter la sensibilité des basses fréquences de 30%. La technologie « Turbo » a également été ajoutée, visant à augmenter le débit d’air pour offrir une plus grande sensation de pression dans les basses fréquences.

La certification Hi-Res Audio Wireless et la prise en charge de LDAC ne manquent pas, ce qui se traduit par un débit binaire de transmission allant jusqu’à 990 kbps et un son sans perte de 96 kHz/24 bits. La prise en charge de l’audio spatial est également incluse, avec trois modes différents parmi lesquels l’utilisateur peut choisir. Dans ce cas, oui, le système audio spatial ne prend pas en charge le suivi des mouvements de la tête.

Malgré leur format « ouvert » sans embouts en silicone, les FreeBuds 5 sont équipés d’une suppression active du bruit, capable de réduire intelligemment les sons extérieurs grâce à un algorithme qui adapte l’intensité de la suppression du bruit, épaulé par le système triple microphone.

L’autonomie des écouteurs peut atteindre 30 heures en comptant la batterie intégrée dans le boîtier de charge. Selon les données fournies par Huawei, les FreeBuds 5 peuvent offrir jusqu’à 5 heures de lecture en continu.

Prix ​​​​Huawei FreeBuds 5 et où acheter

Les nouveaux Huawei FreeBuds 5 ont été mis en vente en Chine au prix officiel de 899 yuans, soit environ 120 euros en échange. Pour l’instant, la marque n’a pas révélé de données sur sa disponibilité à l’échelle mondiale, mais il est prévu qu’elles soient annoncées avec la version internationale du Huawei P60, dont le lancement est prévu pour le 9 mai.

