Huawei FreeBuds Pro 2+ : les meilleurs écouteurs "pro" de Huawei mesure désormais également votre fréquence cardiaque

Huawei a réorganisé ses meilleurs écouteurs entièrement sans fil à ce jour, et maintenant ils intègrent la mesure de la fréquence cardiaque.

Le design des Huawei FreeBuds Pro 2+ en blanc

Après avoir testé les Huawei FreeBuds Pro 2 au milieu de l’année dernière, nous avons été convaincus par leur qualité sonore impressionnante et l’une des suppressions de bruit les plus efficaces que nous ayons jamais connues. Tout cela les a amenés à être l’un de nos écouteurs totalement sans fil préférés.

Mais selon Huawei, les FreeBuds Pro 2 avaient encore une marge de progression. Pour cette raison, la société a décidé de présenter aujourd’hui une version encore plus avancée de ces écouteurs : les Huawei FreeBuds Pro 2+.

Cette nouvelle version conserve l’excellent système audio réglé avec Devialet, tout en ajoutant des fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque ou la température corporelle.

Huawei FreeBuds Pro 2+, toutes les infos

L’apparence des écouteurs a légèrement changé par rapport à la version originale. Maintenant, ils arrivent dans une nouvelle couleur blanche avec des détails dorés et intègrent une série de capteurs qui n’étaient pas présents auparavant.

Ces capteurs visent à surveiller la fréquence cardiaque grâce à un système infrarouge chargé de prendre en charge l’algorithme de mesure de la fréquence cardiaque Huawei TruSeen.

Mais ce n’est pas tout : les écouteurs sont également capables de mesurer la température corporelle grâce à une série de capteurs et d’algorithmes capables d’effectuer intelligemment ce type de mesure, fournissant ainsi des informations pertinentes à l’utilisateur lors de différentes activités.

Les FreeBuds Pro 2+ maintiennent le système de double pilote réglé par Devialet, et la certification Hi-Res Audio Wireless est incluse ainsi que la prise en charge du codec LDAC. Il ne manque pas de système audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, compatible avec les principales plateformes de streaming musical et vidéo.

Le système d’annulation active du bruit utilise le réseau de trois microphones pour supprimer les sons extérieurs jusqu’à 47 dB. De même, Huawei inclut un mode d’annulation dynamique qui analyse le son de l’extérieur pour générer un profil d’annulation personnalisé.

Prix ​​et où acheter les Huawei FreeBuds Pro 2+

Les Huawei FreeBuds Pro 2+ ont été mis en vente en Chine, où ils peuvent déjà être achetés via la boutique en ligne officielle de Huawei. Ils ont un prix officiel de 1499 yuans, soit environ 201 euros actuellement. Ainsi, ils sont placés au-dessus des nouveaux Huawei FreeBuds 5 qui ont également été présentés aujourd’hui.

Pour le moment, Huawei n’a pas révélé si cette version de ses écouteurs sera vendue dans le reste du monde. Si tel est le cas, ils seront probablement annoncés sur le marché mondial lors de leur prochain événement de lancement, prévu le 9 mai.

