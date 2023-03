Changement d’heure sur votre mobile ou smartwatch : ce que vous devez faire

Les téléphones portables changent généralement l’heure automatiquement à l’heure d’été. Découvrez comment vérifier que tout est ok.

Le changement d’heure ne reviendra pas avant 2026, découvrez si votre téléphone ou votre smartwatch change l’heure automatiquement

Ce week-end, changement d’heure. En fait, ce sera peut-être le dernier jusqu’en 2026, car les autorités européennes se demandent s’il vaut la peine de changer l’heure chaque année ou non. Dans tous les cas, ce processus entraîne généralement un certain décalage horaire et un doute constant quant à savoir si notre mobile ou notre smartwatch change l’heure automatiquement ou non. Cela nous fait nous demander s’il est possible de changer l’heure sur la smartwatch ou si notre téléphone nous permet de changer l’heure et la date manuellement.

Dans ce tutoriel, nous allons vous dire comment vous pouvez vérifier si vous avez activé automatiquement le changement d’heure et comment nous pouvons changer l’heure manuellement si nous préférons en avoir le contrôle.

Comment vérifier si le changement d’heure automatique est activé

Normalement, il est recommandé et habituel de changer l’heure automatiquement. Cela nous évite des maux de tête et nous permet d’oublier totalement quelque chose qui par le passé était une préoccupation constante. À l’ère analogique, nous devions changer toutes les horloges de la maison une par une pour correspondre à l’heure réelle. D’ailleurs, c’était toujours un problème de savoir s’il fallait l’avancer ou le retarder d’une heure.

Cela dit, c’est aussi simple que d’accéder aux paramètres de notre smartphone ou smartwatch. Après cela, vous n’aurez qu’à mettre « Date et heure » dans le moteur de recherche et cette option apparaîtra. Entrez dedans.

Le premier sera « Régler la date et l’heure automatiquement ». Si vous l’avez activé, vous n’avez pas à vous soucier de quoi que ce soit d’autre. Tout serait fait. Si vous l’avez désactivé et que vous souhaitez qu’il se modifie, il vous suffira de l’activer. Dans le cas de la smartwatch, mis à part dans les paramètres de la montre elle-même, il est possible que vous puissiez également le modifier via l’application que vous utilisez pour coupler le mobile et la montre.

Cependant, vous voudrez peut-être conserver votre date et votre heure manuellement pour une raison quelconque ou pour le plaisir. Ainsi, nous allons aussi vous apprendre à changer l’heure manuellement.

Comment changer l’heure manuellement

Si vous aimez aussi garder le contrôle du temps par vous-même, la façon dont nous pouvons le faire est vraiment simple et la vérité est que cela ne pose pas de gros problème.

Les étapes sont exactement les mêmes. Vous devez aller dans « Paramètres » et y chercher « Date et heure ». Une fois que vous y êtes, vous devez vous assurer que le réglage automatique est désactivé.

Cela vous permettra de régler l’heure entièrement manuellement. À tel point que, en fait, vous pouvez également modifier la date. Cela peut avoir une certaine utilité pour gérer certaines options du téléphone ou activer certains Easter-eggs dans les jeux vidéo. Cependant, il est recommandé de toujours conserver l’heure automatique.

Dans tous les cas, avec ces réglages il suffirait d’avoir le contrôle sur votre date et heure.

