Les conseils techniques de Linus et les chaînes YouTube TechLinked ont été piratés pour promouvoir les escroqueries cryptographiques – Ne tombez pas dans le piège !

Récemment, YouTube a eu un problème continu avec des violations de compte. Et cette fois, les pirates ont réussi à percer deux des canaux technologiques les plus réputés : Linus Tech Tips et TechLinked. Avec plus de 15 millions d’abonnés sur la première chaîne et 1,82 million sur la seconde, les pirates ont supprimé des centaines de vidéos réalisées par Linus et son équipe.

Mais ce n’est même pas le pire. Les chaînes TechLinked et Linus Tech Tips diffusent désormais des vidéos en direct. La vidéo a Elon Musk sur la vignette, attirant des milliers de téléspectateurs. Et même si la vidéo en direct concerne Bitcoin et Ethereum, les pirates tentent d’arnaquer les gens !

Ne tombez pas dans le piège des escroqueries sur les conseils techniques Linus piratés et les chaînes YouTube TechLinked !

Ainsi, pour le moment, les pirates ont renommé les canaux Linus Tech Tips et Tech Linked. Ils s’appellent « Tesla » et, comme mentionné ci-dessus, les chaînes diffusent une vidéo en direct. Alors que la vidéo en direct traite de la crypto-monnaie et de son impact potentiel, les pirates utilisent le chat en direct pour arnaquer les gens.

Comme vous pouvez le voir, les pirates demandent aux téléspectateurs de leur envoyer des Bitcoins et Ethereum. Et ils promettent de renvoyer le double du montant. Selon eux, cela fait partie d’un événement de crypto-monnaie. Mais, comme vous pouvez le constater, tout cela est une arnaque. Une fois que vous avez envoyé vos Bitcoins ou Ethereum, c’est parti !

C’est une chose vraiment inquiétante, car des milliers et des milliers de téléspectateurs regardent le flux sur les chaînes. Et compte tenu du fait que Linus Tech Tips et TechLinked comptent des millions et des millions d’abonnés, beaucoup peuvent tomber dans le panneau. Mais quoi que vous fassiez, ne cliquez sur aucun lien qui apparaît sur le flux. Et signalez les deux vidéos pour escroquerie ou fraude à YouTube.