WhatsApp est entièrement renouvelé sur le bureau : tout le meilleur de l’application sur Windows et Mac

Une version entièrement renouvelée de WhatsApp pour Windows et macOS est disponible aujourd’hui pour tout le monde.

La version de WhatsApp pour PC et macOS est maintenant bien meilleure

WhatsApp a enfin fait ce que de nombreux utilisateurs attendaient depuis des années : améliorer sa version pour Windows et macOS. La société a annoncé une série de changements qui, à partir d’aujourd’hui, tous ceux qui utilisent WhatsApp sur leur ordinateur de l’une des manières disponibles pourront en profiter. De plus, ils en ont profité pour révéler certaines des nouvelles les plus intéressantes à venir.

L’une des nouvelles les plus intéressantes est l’arrivée d’une version améliorée de WhatsApp pour Windows. Cependant, il est également important de souligner que WhatsApp dispose enfin d’une application native pour macOS sous forme bêta.

Nous allons passer en revue toutes les nouveautés de l’expérience WhatsApp sur PC.

Nouvelle version de WhatsApp pour Windows

La première annonce de la société concerne une nouvelle version de l’application Windows. Ils affirment qu’il se charge maintenant plus rapidement, en plus d’avoir une interface plus similaire à celle de la version mobile.

De plus, la version pour ordinateurs Windows inclut désormais la prise en charge de l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la version mobile ces derniers mois : la prise en charge des appels vocaux jusqu’à huit personnes et des appels vidéo jusqu’à trente-deux participants.

La nouvelle version de WhatsApp pour Windows peut être téléchargée gratuitement sur le Microsoft App Store.

La bêta de WhatsApp Desktop pour macOS, enfin accessible à tous

Outre l’annonce précédente, WhatsApp a officialisé l’arrivée de la version native de son application de messagerie pour ordinateurs Mac, téléchargeable via le site officiel de téléchargement de WhatsApp.

Comme nous l’avons déjà vu lors des premiers tests, la version native de WhatsApp pour macOS est compatible avec les derniers appareils Apple basés sur sa propre famille de processeurs, en plus d’avoir une interface complètement renouvelée qui ressemble à celle de la version pour iOS.

Enfin, WhatsApp en profite pour rappeler le lancement récent d’une version améliorée de WhatsApp pour les tablettes Android, qui peut aujourd’hui être utilisée en phase bêta.

