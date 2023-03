ChatGPT sur votre poignet : cette application WearOS vous permet d’utiliser le chatbot OpenAI sur votre smartwatch

WearGPT est une application gratuite pour les montres connectées Wear OS qui vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de ChatGPT directement depuis votre montre.

Wear OS est le système d’exploitation de smartwatch basé sur Android de Google

ChatGPT est une technologie d’intelligence artificielle créée par OpenAI qui vous fournit un chatbot puissant et fonctionnel avec lequel vous pouvez parler de n’importe quel sujet et son arrivée sur le marché de la technologie a été une véritable révolution. Une bonne preuve en est que Microsoft l’a déjà intégré dans son navigateur Edge et son moteur de recherche Bing, et Google a récemment lancé sa propre alternative, Bard.

Eh bien, grâce à SamMobile, nous venons d’apprendre qu’il existe une application tierce pour Wear OS appelée WearGPT qui vous permet d’utiliser le chatbot ChatGPT sur votre smartwatch.

C’est tout ce que WearGPT vous offre

WearGPT est une application gratuite pour Wear OS qui possède presque toutes les fonctionnalités de ChatGPT, comme la possibilité de générer des réponses à des questions complexes et d’avoir une conversation informelle avec vous, de recommander du contenu contextuel pour les e-mails courts, de suggérer des modèles de code rapides ou des composants pour les développeurs, de résoudre équations mathématiques et bien plus encore.

WearGPT est une application très simple à utiliser, car il suffit de l’ouvrir sur votre montre, de cliquer sur l’icône du microphone qui apparaît en haut, de poser une question et d’appuyer sur le bouton d’envoi.

Dans le cas où vous préférez écrire les questions au lieu de les dicter, cette application dispose d’une zone de texte située à gauche du bouton du microphone qui ouvrira un éditeur de texte dans lequel vous pourrez écrire votre requête. Cet éditeur vous permet à la fois d’écrire de nouvelles requêtes et de modifier les anciennes.

Une fois que vous avez écrit votre question, appuyez sur le bouton d’envoi et l’application vous montrera la réponse dans la zone de texte située en bas de l’application.

WearGPT est une application entièrement gratuite que vous pouvez télécharger depuis le Wear OS Play Store et est compatible avec Wear OS 2 et Wear OS 3, vous pouvez donc l’installer sur des montres intelligentes telles que Samsung Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5

Google Play Store | PorterGPT

