Nouveaux Huawei P60 et P60 Pro: l’engagement total pour la photographie en route vers l’Europe

La famille Huawei P60 a été officiellement présentée en Chine et sera bientôt disponible dans d’autres régions du monde.

L’arrière du Huawei P60, avec un design très différent de tout autre mobile de marque vu jusqu’à présent

Huawei a organisé son plus important événement de l’année axé sur le matériel en Chine. Dans ce document, la société n’a pas seulement présenté la Watch Ultimate, sa smartwatch la plus avancée à ce jour. La firme basée à Shenzhen en a profité pour faire connaître au monde sa nouvelle génération de smartphones phares, menée par les modèles qui donnent vie à la série Huawei P60.

Cette famille est dirigée par le Huawei P60 Pro, un modèle prêt à diriger le segment Android haut de gamme basé sur des spécifications de pointe, une conception soignée et le système de caméra le plus avancé jamais vu dans un smartphone d’entreprise. .

Série Huawei P60, toutes les infos

Huawei P60, P60 Pro et P60 Art Caractéristiques Terminal 1 terminal 2 Terminal 3 Dimensions 161 × 74,5 × 8,3 mm 161 × 74,5 × 8,3 mm 161 × 74,5 × 8,3 mm Poids 197 grammes 200 grammes 206 grammes Filtrer OLED LTPO de 6,67 pouces, Full HD +, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz OLED LTPO de 6,67 pouces, Full HD +, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz OLED LTPO de 6,67 pouces, Full HD +, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G RAM 12 Go 12 Go 12 Go Système opératif Harmonie OS 3.1 Harmonie OS 3.1 Harmonie OS 3.1 Stockage 128/256/512 Go extensible par nanoSD jusqu’à 256 Go 256/512 Go extensible par nanoSD jusqu’à 256 Go 512 Go/1 To extensible par nanoSD jusqu’à 256 Go appareils photo arrière:

48 Mpx principal avec ouverture variable ƒ/1.4-ƒ/4.0, OIS

13 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2

Téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique 5x et zoom numérique 50x

frontale:

Ultra grand angle 13 Mpx arrière:

48 Mpx principal avec ouverture variable ƒ/1.4-ƒ/4.0, OIS

13 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2

Téléobjectif 48 Mpx avec zoom optique 3,5x et zoom numérique 100x, ouverture ƒ/2,1, OIS

frontale:

Ultra grand angle 13 Mpx arrière:

48 Mpx principal avec ouverture variable ƒ/1.4-ƒ/4.0, OIS

13 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2

Téléobjectif 48 Mpx avec zoom optique 3,5x et zoom numérique 100x, ouverture ƒ/2,1, OIS

frontale:

Ultra grand angle 13 Mpx Batterie 4815mAh

Charge rapide 66 W et charge sans fil 50 W 4815mAh

Charge rapide 88 W et charge sans fil 50 W 5100mAh

Charge rapide 88 W et charge sans fil 50 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, protection IP68, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi bi-bande, NFC, GPS bi-bande Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, protection IP68, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi bi-bande, NFC, GPS bi-bande Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, protection IP68, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi bi-bande, NFC, GPS bi-bande

La série Huawei P60 est composée de trois modèles différents : le Huawei P60, le P60 Pro et une édition spéciale appelée Huawei P60 Art. Ce dernier est essentiellement un modèle calqué sur le Huawei P60 Pro en ce qui concerne les spécifications (à l’exception du capacité de la batterie), qui intègre un design quelque peu différent, dont la partie arrière se distingue par ses formes sinueuses et irrégulières.

Les P60 et P60 Pro présentent un design identique, avec un arrière où le grand module de caméra est le protagoniste, et les courbes prennent le dessus à la fois à l’arrière et à l’avant, où l’on retrouve sa caméra AMOLED LTPO de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 hertz. Il convient de mentionner que, cette fois, Huawei semble avoir été en mesure de concevoir une façade symétrique, où tous les bords ont une épaisseur presque identique.

Huawei a opté pour le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dans son édition sans modem 5G intégré pour donner vie à ce trio d’appareils. La puce est associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon les modèles, et il existe des variantes de stockage allant de 128 Go à 1 To.

La batterie chargée de tout supporter a 4815 mAh dans les Huawei P60 et P60 Pro, et 5100 mAh dans le cas du modèle le plus artistique. Les deux modèles les plus avancés ont un système de charge filaire rapide de 88 W, tandis que le Huawei P60 maintient un 66 W plus conservateur. Dans les deux cas, une charge sans fil de 50 W est incluse.

Comme nouveauté, par ailleurs, la prise en charge de la connectivité par satellite bidirectionnelle a été incluse avec la prise en charge de Beidou. Il n’est pas clair si cette fonction finira par être disponible dans la version internationale des appareils.

Son logiciel est basé sur HarmonyOS 3.1, la dernière version du système d’exploitation développé par Huawei. Dans sa version globale, les terminaux auront EMUI basé sur Android.

C’est derrière les téléphones que se cache la magie de la série P60. Huawei a intégré dans cette famille son système d’appareil photo le plus avancé à ce jour, dirigé par un appareil photo à résolution de 48 mégapixels à ouverture variable, soutenu par un stabilisateur d’image optique et tous les avantages du système XMAGE. Le capteur utilise une matrice de pixels RYYB qui permet à plus de lumière d’entrer et est capable de récupérer plus de détails de chaque scène.

Les trois modèles partagent le même capteur principal et le même appareil photo de 13 mégapixels avec un objectif ultra-large. Cependant, seuls les Huawei P60 Pro et P60 Art intègrent un capteur téléobjectif de résolution 48 mégapixels avec zoom optique 3,5x, qui4 se distingue, selon la marque, pour être le plus brillant du secteur.

La caméra est capable de capturer des images détaillées et de qualité même dans les scènes de nuit, en combinant sa grande ouverture avec un capteur de déplacement à trois axes chargé de réduire les vibrations. De plus, le téléobjectif peut être utilisé pour capturer des images macro, sans avoir besoin d’un capteur dédié.

Prix ​​du Huawei P60 et quand ils peuvent être achetés

Les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art ont été présentés en Chine, où ils peuvent déjà être achetés à des prix commençant à 4 488 yuans, soit environ 600 euros en échange.

Son lancement dans le reste des régions du monde est prévu pour le 9 mai. Jusque-là, son prix en Europe est un mystère.

En Chine, le prix de vente officiel de chaque modèle est le suivant :

Huawei P60 : 4488 yuans, environ 600 euros

Huawei P60 Pro : 6988 yuans, environ 941 euros

Huawei P60 Art : 8988 yuans, environ 1210 euros

